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28 Yıllık hasret sona erdi! İskoçya Dünya Kupası'nda John McGinn ile golle döndü

1998'den bu yana Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşayamayan İskoçya, Haiti karşısında John McGinn'in attığı golle 28 yıllık özlemi sonlandırdı.

28 Yıllık hasret sona erdi! İskoçya Dünya Kupası'nda John McGinn ile golle döndü
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kuppası'nda Haiti ile karşılaşan İskoçya, yalnızca sahadan üstünlükle ayrılmakla kalmadı, aynı zamanda tarihi bir hasreti de sona erdirdi. Dünya Kupası sahnesine yıllar sonra dönen İskoçlar, 28. dakikada John McGinn'in kaydettiği golle turnuvadaki uzun süren gol özlemine son verdi.

TARİHE GEÇEN GOL

Karşılaşmanın 28. dakikasında sahneye çıkan takım kaptanlarından John McGinn, Haiti filelerini havalandırarak İskoçya'yı öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda İskoçya'nın Dünya Kupası organizasyonlarında 28 yıl sonra bulduğu ilk gol olarak kayıtlara geçti.

1998'DEN SONRA BİR İLK

28 Yıllık hasret sona erdi! İskoçya Dünya Kupası nda John McGinn ile golle döndü 1

İskoçya, son olarak 1998 Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşamıştı. Aradan geçen uzun yılların ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan Britanya ekibi, McGinn'in golüyle hem skor üstünlüğünü yakaladı hem de tarihi bir özleme son verdi.

MCGINN ADINI TARİHE YAZDIRDI

Tecrübeli orta saha oyuncusu John McGinn, attığı golle İskoç futbol tarihine geçti. Yıldız futbolcu, İskoçya'nın Dünya Kupası'ndaki 28 yıllık gol sessizliğini bozan isim olarak kayıtlara geçti.

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Haiti İskoçya dünya kupası
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