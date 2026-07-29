Galatasaray'dan Franculino Dju atağı! Beşiktaş maçında mercek altında

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını yeniden Danimarka'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce de gündemine aldığı Midtjylland'ın 22 yaşındaki golcüsü Franculino Dju için yeniden harekete geçti.

BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA TAKİP EDİLİYOR

Galatasaraylı yetkililer, genç santrforu UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Beşiktaş'a karşı oynanan ilk karşılaşmada tribünden takip etti. Siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı mücadelenin ardından sarı-kırmızılı gözlemcilerin, Danimarka'da oynanacak rövanş maçında da Franculino Dju'yu yeniden izleyeceği öğrenildi.

U23 KURALI AVANTAJ SAĞLIYOR

Galatasaray'ın transferde en çok önem verdiği detaylardan biri ise Franculino Dju'nun 22 yaşında olması. U23 kriterine uygun olan genç golcü, hem mevcut kadro planlamasına uyuyor hem de kulübün uzun vadeli yatırım stratejisi açısından önemli bir avantaj sunuyor.

GOL YÜKÜNÜ SIRTLADI

Santrfor mevkisinde görev yapan Franculino Dju, 2025/26 sezonunda Midtjylland formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 21 gol atıp 3 asist üreterek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, Danimarka ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

OSIMHEN'İN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Galatasaray yönetiminin, Victor Osimhen'in arkasında forma rekabeti oluşturacak genç ve gelişime açık bir santrfor arayışında olduğu, Franculino Dju'nun da bu profile en uygun isimlerden biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların transfer sürecini, Beşiktaş ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından hızlandırması bekleniyor.