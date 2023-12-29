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  4. 29 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

29 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

29.12.2023 23:26 | Son Güncelleme:
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29 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 29 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 29 Aralık Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 29 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları...

29 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Aralık Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (22 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

22 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada Star TV’de yayınlanan “Yalı Çapkını”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti, 3. sırada “Yalı Çapkını” yer aldı.

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