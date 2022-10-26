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29 Ekim şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa duygulu ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

26.10.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet bayramı şiirleri, bayramın yaklaşmasıyla beraber sorgulanmaya başladı. 29 Ekim etkinliklerinde okunmak üzere birçok kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirleri araştırıyorlar. İşte 29 Ekim 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa duygulu ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 Ekim şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa duygulu ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler ve yazılar bu anlamlı günde anma törenleri eşliğinde okunuyor. 29 Ekim Cumartesi günü anma törenlerinde şiir okumak isteyenler en anlamlı ve güzel 29 Ekim şiirlerini sorguluyorlar. İşte Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler...

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,
Adın bile mutluluk veriyor insana.
Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,
Damarımızda saklı senin için kanımız.
Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

29 ekim şiir

CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

Albayrağın gölgesinde,
Şen Türküler gür sesinde.
Kahramanlar ülkesinde,
Cumhuriyet bayramı var!

Bak sevinçten coşanlara,
Akın akın koşanlara.
Sen de katıl, koş onlara,
Cumhuriyet bayramı var!

Yüreğine şunu kazdır:
29 Ekim yazdır.
Ne yapılsa gene azdır,
Cumhuriyet bayramı var!

Kayseri’de 1200 çocuk Cumhuriyet Bayramı için şarkı söyledi

CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik,
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

Canımızsın,
Şanımızsın,
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

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CUMHURİYET’E

Bağımsızlık, hürriyet,
Sendedir Cumhuriyet.
Kutluyoruz tüm millet,
Varol sen Cumhuriyet.

Seninle mutlu vatan
Uğrunda dökeriz kan,
Armağansın Ata’dan,
Varol sen Cumhuriyet.

Ulusumu yücelttin,
Uygarlığa yönelttin,
Yurdumu cennet ettin,
Varol sen Cumhuriyet.

Albayrağıma sarıl,
Aydınlat ışıl ışıl,
Kutlasın binlerce yıl,
Varol sen Cumhuriyet.

Kayseri’de 1200 çocuk Cumhuriyet Bayramı için şarkı söyledi

29 EKİM

Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

bayrakk

CUMHURİYET

Al yıldızlı аl bаyrаklаr ,
Hеr yanda dalgalanıyor .
Süslеndi evler, sokaklar
Rеnk renk ışıklar yanıyоr

Yirmi üç yıl önce bugün .
Cumhuriyet kurdu millet ,
Bizе büyük Atatürk'ün ,
Armağanı Cumhuriyet .

En birinci vazifemiz ,
Onun yolunda yürümek .
Canımız gibi koruruz ,
Cumhuriyet Türklük demek .

Sevinçle, sağlıkla geçsin .
Sаbаhımız, аkşаmımız .
Kutlu оlsun hepimize ,
Cumhuriyet Bаyrаmımız .

Vasfi Mahir KOCATÜRK

29 ekim cumhuriyet bayramı

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

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