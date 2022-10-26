29 Ekim şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa duygulu ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler ve yazılar bu anlamlı günde anma törenleri eşliğinde okunuyor. 29 Ekim Cumartesi günü anma törenlerinde şiir okumak isteyenler en anlamlı ve güzel 29 Ekim şiirlerini sorguluyorlar. İşte Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler...

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

Albayrağın gölgesinde,

Şen Türküler gür sesinde.

Kahramanlar ülkesinde,

Cumhuriyet bayramı var!

Bak sevinçten coşanlara,

Akın akın koşanlara.

Sen de katıl, koş onlara,

Cumhuriyet bayramı var!

Yüreğine şunu kazdır:

29 Ekim yazdır.

Ne yapılsa gene azdır,

Cumhuriyet bayramı var!

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik,

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Canımızsın,

Şanımızsın,

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

CUMHURİYET’E

Bağımsızlık, hürriyet,

Sendedir Cumhuriyet.

Kutluyoruz tüm millet,

Varol sen Cumhuriyet.

Seninle mutlu vatan

Uğrunda dökeriz kan,

Armağansın Ata’dan,

Varol sen Cumhuriyet.

Ulusumu yücelttin,

Uygarlığa yönelttin,

Yurdumu cennet ettin,

Varol sen Cumhuriyet.

Albayrağıma sarıl,

Aydınlat ışıl ışıl,

Kutlasın binlerce yıl,

Varol sen Cumhuriyet.

29 EKİM

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

CUMHURİYET

Al yıldızlı аl bаyrаklаr ,

Hеr yanda dalgalanıyor .

Süslеndi evler, sokaklar

Rеnk renk ışıklar yanıyоr

Yirmi üç yıl önce bugün .

Cumhuriyet kurdu millet ,

Bizе büyük Atatürk'ün ,

Armağanı Cumhuriyet .

En birinci vazifemiz ,

Onun yolunda yürümek .

Canımız gibi koruruz ,

Cumhuriyet Türklük demek .

Sevinçle, sağlıkla geçsin .

Sаbаhımız, аkşаmımız .

Kutlu оlsun hepimize ,

Cumhuriyet Bаyrаmımız .

Vasfi Mahir KOCATÜRK

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten

Armağansın sen bize.

Yıldönümün çoğalsın

Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni

Başımızda göreyim.

Yaşasın cumhuriyet

Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim

Seni, nabzım vurdukça.

Başımızın tacısın,

Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

