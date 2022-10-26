29 Ekim şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa duygulu ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler ve yazılar bu anlamlı günde anma törenleri eşliğinde okunuyor. 29 Ekim Cumartesi günü anma törenlerinde şiir okumak isteyenler en anlamlı ve güzel 29 Ekim şiirlerini sorguluyorlar. İşte Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler...
Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,
Adın bile mutluluk veriyor insana.
Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!
Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,
Damarımızda saklı senin için kanımız.
Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!
Albayrağın gölgesinde,
Şen Türküler gür sesinde.
Kahramanlar ülkesinde,
Cumhuriyet bayramı var!
Bak sevinçten coşanlara,
Akın akın koşanlara.
Sen de katıl, koş onlara,
Cumhuriyet bayramı var!
Yüreğine şunu kazdır:
29 Ekim yazdır.
Ne yapılsa gene azdır,
Cumhuriyet bayramı var!
Gönül verdik,
Sana erdik,
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Canımızsın,
Şanımızsın,
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Bağımsızlık, hürriyet,
Sendedir Cumhuriyet.
Kutluyoruz tüm millet,
Varol sen Cumhuriyet.
Seninle mutlu vatan
Uğrunda dökeriz kan,
Armağansın Ata’dan,
Varol sen Cumhuriyet.
Ulusumu yücelttin,
Uygarlığa yönelttin,
Yurdumu cennet ettin,
Varol sen Cumhuriyet.
Albayrağıma sarıl,
Aydınlat ışıl ışıl,
Kutlasın binlerce yıl,
Varol sen Cumhuriyet.
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek
Al yıldızlı аl bаyrаklаr ,
Hеr yanda dalgalanıyor .
Süslеndi evler, sokaklar
Rеnk renk ışıklar yanıyоr
Yirmi üç yıl önce bugün .
Cumhuriyet kurdu millet ,
Bizе büyük Atatürk'ün ,
Armağanı Cumhuriyet .
En birinci vazifemiz ,
Onun yolunda yürümek .
Canımız gibi koruruz ,
Cumhuriyet Türklük demek .
Sevinçle, sağlıkla geçsin .
Sаbаhımız, аkşаmımız .
Kutlu оlsun hepimize ,
Cumhuriyet Bаyrаmımız .
Vasfi Mahir KOCATÜRK
Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.
Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.
Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.
İsmail Hakkı SUNAT