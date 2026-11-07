11-12 kasım’da okullar uzaktan eğitime geçiyor! Karar 7 ilçeyi kapsıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Zirve nedeniyle kent genelinde oluşabilecek trafik hareketliliğini azaltmak amacıyla Antalya Valiliği çeşitli tedbirleri devreye aldı.

Bu kapsamda yayımlanan 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi ile bazı ilçelerde eğitim düzeninde değişikliğe gidildi. Karar, 11-12 Kasım 2026 Çarşamba ve Perşembe günlerini kapsıyor.

ANTALYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya'nın 7 ilçesinde yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilecek.

Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'teki resmi ve özel eğitim kurumlarında dersler uzaktan yapılacak.

Uygulama; okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve ortaöğretim kurumlarının tamamını kapsayacak.

Söz konusu ilçelerde öğrenciler 11 ve 12 Kasım tarihlerinde eğitimlerini uzaktan sürdürecek.

Antalya'nın karar kapsamı dışında kalan diğer ilçelerinde ise eğitim faaliyetleri normal takvimine göre devam edecek.

OKUL SERVİSLERİ İKİ GÜN ÇALIŞMAYACAK

Uzaktan eğitim kararına paralel olarak servis ve taşımalı eğitim uygulamalarında da düzenlemeye gidildi. Buna göre belirlenen 7 ilçede 11-12 Kasım tarihlerinde okul servisleri hizmet vermeyecek. Taşımalı eğitim kapsamında gerçekleştirilen öğrenci ulaşımı da aynı tarihlerde yapılmayacak.

Öte yandan özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler ile uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşayabilecek öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Okul yöneticileri ise bu iki günlük süreçte görevlerini sürdürecek. Eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu, öğrenci ve velilerden gelecek soruların yanıtlanması ve okul binalarının güvenliğinin sağlanması için yöneticilerin okullarda bulunması gerekecek.

ÇOCUĞU OKUL ÖNCESİ VEYA İLKOKULA GİDEN KADIN PERSONELE İZİN

Antalya Valiliğinin genelgesinde kamu çalışanlarına yönelik izin düzenlemesi de yer aldı. Buna göre belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi ya da ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Ancak uygulama tüm kamu çalışanlarını kapsamayacak. Kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu personel idari izin düzenlemesinin dışında tutulacak.

Alınan kararlarla COP31 Liderler Zirvesi süresince Antalya'da ulaşım kaynaklı yoğunluğun azaltılması ve kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi hedefleniyor.