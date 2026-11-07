EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

11-12 kasım’da okullar uzaktan eğitime geçiyor! Karar 7 ilçeyi kapsıyor

Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi öncesinde kent trafiğinde yaşanması beklenen yoğunluğa yönelik önlemler açıklandı. Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 7 ilçedeki tüm resmi ve özel okullarda kasım ayında uzaktan eğitim uygulanacak. Bu tarihlerde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de durdurulacak.

11-12 kasım’da okullar uzaktan eğitime geçiyor! Karar 7 ilçeyi kapsıyor
Mynet

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Zirve nedeniyle kent genelinde oluşabilecek trafik hareketliliğini azaltmak amacıyla Antalya Valiliği çeşitli tedbirleri devreye aldı.

Bu kapsamda yayımlanan 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi ile bazı ilçelerde eğitim düzeninde değişikliğe gidildi. Karar, 11-12 Kasım 2026 Çarşamba ve Perşembe günlerini kapsıyor.

11-12 kasım’da okullar uzaktan eğitime geçiyor! Karar 7 ilçeyi kapsıyor 1

ANTALYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya'nın 7 ilçesinde yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilecek.

Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'teki resmi ve özel eğitim kurumlarında dersler uzaktan yapılacak.

Uygulama; okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve ortaöğretim kurumlarının tamamını kapsayacak.

Söz konusu ilçelerde öğrenciler 11 ve 12 Kasım tarihlerinde eğitimlerini uzaktan sürdürecek.

Antalya'nın karar kapsamı dışında kalan diğer ilçelerinde ise eğitim faaliyetleri normal takvimine göre devam edecek.

OKUL SERVİSLERİ İKİ GÜN ÇALIŞMAYACAK

Uzaktan eğitim kararına paralel olarak servis ve taşımalı eğitim uygulamalarında da düzenlemeye gidildi. Buna göre belirlenen 7 ilçede 11-12 Kasım tarihlerinde okul servisleri hizmet vermeyecek. Taşımalı eğitim kapsamında gerçekleştirilen öğrenci ulaşımı da aynı tarihlerde yapılmayacak.

Öte yandan özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler ile uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşayabilecek öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Okul yöneticileri ise bu iki günlük süreçte görevlerini sürdürecek. Eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu, öğrenci ve velilerden gelecek soruların yanıtlanması ve okul binalarının güvenliğinin sağlanması için yöneticilerin okullarda bulunması gerekecek.

11-12 kasım’da okullar uzaktan eğitime geçiyor! Karar 7 ilçeyi kapsıyor 2

ÇOCUĞU OKUL ÖNCESİ VEYA İLKOKULA GİDEN KADIN PERSONELE İZİN

Antalya Valiliğinin genelgesinde kamu çalışanlarına yönelik izin düzenlemesi de yer aldı. Buna göre belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi ya da ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Ancak uygulama tüm kamu çalışanlarını kapsamayacak. Kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu personel idari izin düzenlemesinin dışında tutulacak.

Alınan kararlarla COP31 Liderler Zirvesi süresince Antalya'da ulaşım kaynaklı yoğunluğun azaltılması ve kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi hedefleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandıKYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Dünyanın ilk 1000 üniversitesi açıklandı! Dünyanın ilk 1000 üniversitesi açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
antalya uzaktan eğitim cop31
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran'a verebilir

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran'a verebilir

Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber

Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber

Derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu

Derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu

Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması

Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.