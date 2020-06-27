29 Haziran - 5 Temmuz Haftası Haftalık Burç Yorumları (2020)

Mars'ın bu hafta koç burcunda ilerlemesi bütün burçlarda ilişkiler konusunda oldukça etkili olacak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 29 Haziran - 5 Temmuz 2020 haftası haftalık burç yorumları...
Bu hafta koçlar için oldukça duygusal geçecek. Hafta başı alacağınız haberler ruh halinizi olumlu yönde etkilese de çok hassas olduğunuz bir dönemde olduğunuz için karamsarlığı bırakmayacaksınız. Kararlı yapınızı bu hafta göremeyecek olan iş arkadaşlarınız hakkınızda olumsuz yorumlar yapabilir. Biraz ruhsal olarak kendinizi doyurmaya ihtiyacınız var. Hafta sonuna doğru enerjiniz tekrar yerine gelecek, yeni adımlar, anlaşmalar ve ilişkiler karşınıza çıkacak.
İnsanlar sizi çok seviyor, bunu bu hafta daha iyi anlayacaksınız. Evli olan boğaların evlerine bağlılığı, bekar olanların ise partnerlerine olan özeni her zaman göz önünde. Bu yüzden eşiniz ya da partneriniz sizin kıymetinizi çok iyi biliyor. Sevgilisi olmayan boğaların ise değerini tabi ki dostları biliyor. Kıskanç olmadığınız takdirde bu hafta boğalar için harika geçecek. Maddi anlamda yeni finansal kazanç sağlayacağınız kapıların açılması söz konusu.
Yine kararlar alırken kendinizi yoracağınız bir haftaya giriyorsunuz. Bir türlü kendinizi yormaktan vazgeçmeyeceksiniz. Gökyüzü bu dönemde hep yanınızdayken şu kararsızlığınızı bir kenara bırakıp yapmak istediğiniz şeyler için bu hafta adım atmalısınız. Aşk hayatınızda partneri olanlar ve evliler çok heyecanlı günler geçirecekler. Partneri olmayan ikizler burçları ise dostlarıyla eğlenceli günler geçirecek.
Doğum günlerinizi kutladığımız bu dönemde oldukça enerji dolu ve mutlusunuz. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz ama içten içe de çok üzgünsünüz. Bazı şeylerin eksikliğini bu hafta da yaşayacaksınız. Geçmişte kalmış bir aşkı unutamadığınız ortada. Ve ona haksızlık yaptığınızı kabul etmeli ve bu duyguya teslim olmalısınız. Eğer ulaşabilirseniz ona ulaşarak özür de dileyebilirsiniz. Evli olan yengeçler kıskançlık ve kuruntularıyla bir hafta geçirecek. Bu kadar takıntılı olmayın sonra yalnız kalacaksınız.
Kafanız çok karışık olacak bu hafta. Maddi olarak yeterli hissetmediğiniz işlere burnunuzu sokup başarısız olmanız olası. Tüm bunlardan uzakta kalıp, biraz maddi olarak kendinizi geliştirdiğiniz ve kaynak biriktirdiğinizde ortaklık işlerine girebilirsiniz. Aşk hayatınızda bu hafta önemli bir gelişme olmayacak. Bekar ve partneri olmayanlar sosyal çevresiyle yakınlaşacak, evli ve partneri olanlar ise finansal konularda konuşarak yeni planlar yapacaklar.
Evli olan başak burçları evliliğini bitirecek kararlar alabilirler. Fakat bu kararı eşinizle tekrar konuşup, çözmeye çalışın. Ani öfkelerden kaynaklanan kararlar almayın. Partneri olan başaklar evlilik planları yapacak. Bekar başaklar ise biraz eğitime ve işine odaklanarak haftayı geçirecek. Bu dönem tüm burçların kafası karışık olacak fakat bundan en fazla başaklar etkilenecek.
Düşüncelerinizi sabit tutmak yerine çevrenize de kulak asmalısınız. Evliliğinizden dolayı yakın arkadaşlarınızı ve ailenizi çok ihmal ettiniz. Biraz onlarla vakit geçirirseniz çok iyi olacak çünkü aileni içten içe üzülüyor. Bekar olan terazi burçları da bu hafta etrafındaki değişime kapılacak ve dostlarını, yakınlarını ihmal edecek. Değişmeniz çok güzel fakat bu hafta olumlu yönde bir değişim olmayacak.
Her şeyi siz biliyor, en doğrusunu siz yapıyor, en iyisini söz düşünüyorsunuz değil mi? Kibrinizi bu hafta da omuzunuzda bir kambur gibi taşıyacaksınız. Bu yükten kurtulduğunuzda ise çevrenizde çok sevilen ve çok üreten, yaratıcı ruhlu bir insan olduğunuzu gösterebileceksiniz. Evli akrepler eşleriyle harika vakitler geçirecek, bekarlar ise uzaktan baktığı ve bir ışık beklediği kişiye yine adım atamayacak. Bir adım atsanız size on adım geleceklerini unutmayın, korkmayın. Bu hafta gökyüzü sizi destekliyor.
Yay burçları bu hafta sanata ve edebiyata yönelecek. Evli olanlar eşleriyle, bekar olanlar ise arkadaşlarıyla sanatsal etkinlikler yapmak için plan yapacak. Bu hafta sosyal çevrenizi etrafınız toplayıp güzel vakitler geçireceksiniz. İşle ilgili konularda yıldızınız parlıyor. Yurt dışı hayallerinizden vazgeçmeyin, bu hafta bunun için bir adım atabileceksiniz.
Oğlak bu haftayı ince hesaplar yaparak ve ekonomik durumunu inceleyerek geçirecek. Ev masrafları bu hafta boyunuzu aşabilir. Özen göstermenizde fayda var. Elinizden geleni yapıyorsunuz eşiniz de bunun farkında, umutsuzluğa kapılmayın. Sevgilisi olmayan oğlaklar ise planlı programlı bir işe başlamak için adım atacak. Yeni iş yeni arkadaşlıklar ve yeni ilişkiler getirebilir.
Bu hafta kovaları terfi fırsatı bekliyor. İşini iyi yöneten kova, geçtiğimiz dönemlerde yoğun çalışmanın karşılığını alacak. İşsiz olan kova burçları için yeni iş fırsatları olacak. Evli kovalar biraz yalnız zaman geçirmek isteyecek. Bekar olanlar ise yeni bir karşılıksız aşka kapılabilir. Genel olarak kovalar bu hafta bir iç sıkıntıyla baş başa kalacak. Biraz dinlenmenizde fayda var.
Aile kurmak için yanıp tutuşuyorsunuz ama karşınıza sizin kadar iyi niyetli insanlar çıkmıyor. Biraz daha sabredin çok güzel bir ilişkiye başlayacak, özellikle bu hafta tanışacağınız bu kişi ile yıldırım hızıyla evleneceksiniz. İş yerinizden ayrılıklar söz konusu. Yeni imzalar için 15 Temmuz’u bekleyin. Temmuz’un ilk haftası iş ayrılıkları için uygun bir zaman değil.
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