2020 Temmuz Aylık Burç Yorumları - Burçların Kariyer, Aşk ve Sağlık Temmuz Yorumları

Aylık burç yorumlarınızı okumadan seyahate çıkmayın, iş anlaşmaları yapmayın ve ilişkilerinizde önemli kararlar almayın. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle yorumladığımız Temmuz 2020 aylık burçlarını bu ay ne bekleyecek? Temmuz aylık burçlar yorumlarımızın içinde; Temmuz 2020 aylık burç yorumları, burçların kariyer yorumları, Temmuz 2020 burçların aşk yorumları ve sağlık yorumları yer alıyor. İşte 2020 Temmuz Ayı Aylık Burç Yorumları... 2020 Temmuz Ayı Aylık Burç Yorumları Koç Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu Bu ay karar alırken enine boyuna düşünerek dikkat ederek alın. Özellikle iş ve evinizle ilgili alacağınız kararlarda titiz davranmalısınız. Bu ay ruhsal bir yolcuğa başlayabilir, ilahi anlamda kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Koç burçları temmuz ayında işle ilgili mükemmel kararlar alacaklar. Bu karar çevrenizin takdirini özellikle ailenizin saygısını kazanmanızı sağlayacak önemli bir karar olacak. Koç burcu 2020 Temmuz ayı kariyer yorumu Sosyal ilişkilerinizde yine popüler olduğunuz Temmuz ayında, iş arkadaşlarınız ya da meslektaşlarınızın kıskançlıkları ile karşılaşmanız olası. Ama tüm bunlara karşı lider ruhlu bir insan olduğunuz için tereddüt etmeden akıllıca hareket edecek ve güzel sonuçlar alacaksınız.

Koç burçları bu ay çok güçlü bir karakter olduğunu herkese gösterecek, prestijini artıracak, özellikle kariyerinde harika sonuçlar alacak. Merhametli yanınız bu ay başınıza bela olabilir. Hak etmeyecek insanlara merhametli yaklaşmanız yüzünden bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Çok dikkatli olmalısınız. KOÇ BURCU 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ # Boğa Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu Boğa burçlarını bu ay çok büyük değişimler bekliyor. Enerji dolu yeni fırsatlar ve sürprizlerle geçireceğiniz bu ay 2020 yılında unutamayacağınız en güzel aylardan birisi olacak. Hayatınıza girecek yenilikler sizi bambaşka bir insan yapacak ve güzel enerjiler alacaksınız. Boğa burcu 2020 Temmuz ayı kariyer yorumu Bu aya planlı ve kariyer odaklı başladığınız zaman istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. Eğer plan yapacak vaktiniz yoksa bir işe kalkışmayın. Özellikle çalıştığınız işlerde mutlaka planlı ve düzenli ilerlemeniz başarmanızın yarısı. Bu ay iş konusunda kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir ay olacak. Gerek ailenizle gerekse iş arkadaşlarınızla, bir ekip gibi ve planlı çalışmalar yaparsanız büyük kazımlar kapıda sizi bekliyor olacak. Bu ay boyunca alacağınız kararların dönüşümüne sizde şaşıracaksınız. Geliriniz bir anda artacak, farklı gelir kaynaklarınız olacak ve maddi olarak güvende hissedeceksiniz.

BOĞA BURCU 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ İkizler burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu Geçmişte yaşadığınız bazı korkularınız peşinizi bırakmıyor. Bilinçaltınızdan bunları silmeli, korkularınızla yüzleşerek hayatınıza devam etmelisiniz. Bu ay ortaklık yapmak istediğiniz insanları tekrar gözden geçirmenizi önereceğimiz çok dikkatli olmanız gereken bir ay olacak. Özellikle özel hayatınızda ve ortak iş yaptığınız insanlarla çalışırken temkinli yaklaşmalısınız. Prensiplerinizden uzaklaştığınız zaman korktuğunuz birçok şeyin gerçekleştiğini görebileceğiniz bir ay olacak. İkizler burcu 2020 Temmuz ayı sağlık yorumu Düzenli ve sağlıklı yemek alışkanlığı olmayan ikizler bu ay sağlıklarıyla ilgili sorun yaşayabilirler. Kısa bir süre içinde spora başlamalı, sağlıklı beslenmek için diyetisyene gitmelisiniz. Aksi halde yeme alışkanlıklarınızdan dolayı vücudunuz kötü sinyaller verebilir. İKİZLER BURCU 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ Yengeç burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu Bu ay yengeçler için maddi anlamda doyabilecekleri güzel bir ay olacak. Yatırım yapmak isteyen yengeçler yatırımlarını bu ay gerçekleştirebilirler. Ev almak isteyen yengeçlerin ev sahibi olmak için müthiş fırsatları olacak. Bu ay biraz fevri davranabilirsiniz. Öfkenize yenilmeden günleri geçirmeniz önemli. Özellikle 28 Temmuz tarihine kadar kendinizi tutmalısınız. Bu ay çok fazla yatırım ve girişim planlarınız olacak. Bu planlarınızla ilgili karşınıza çıkan zorlukları çok kolay atlatacaksınız.

Yengeç burcu 2020 Temmuz ayı sağlık yorumu İçine kapanmanız ve kendi kendinize kurduğunuz hayaller, olmadık şeyleri insanlara aktarıp onları suçlamalarınız.. Bunları hayatınızda yapmaya devam ettiğiniz sürece mutsuz olacak ve sağlığınızı her zaman riske atacaksınız. Unutmayın mutlu ve sürekli olumlu düşünen bir insanın vücudu da daima sağlıklı olur. YENGEÇ BURCU 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ Aslan burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu Bu ay iletişim gibi konular ön planda olacak. Yapacağınız her şeyde iletişim çok önemli olacak. İlişkilerinizde, alacağınız kararlarda, iş hayatınızda ve diğer çevrenizde iletişimi nasıl kurarsanız öyle dönüşler alacaksınız. Bu ay yenilikçi yapınızla öne çıkacak, çok farklı tercihlerde bulunacaksınız. Eğer yenilikçi tavrınızla doğru adımlar atarsanız önümüzdeki bir yıl boyunca maddi ve manevi olarak hayatınız mükemmel geçecek. Aslan burcu 2020 Temmuz ayı sağlık yorumu Bu ay iş yerinizde ikili ilişkilerde gergin olacaksınız. Öfke kontrolü yaparak bu ayı geçirmelisiniz aksi halde iş hayatınızda kariyerinizle ilgili sorunlar olabilir. Öfke patlamaları her şeyinizin ters gitmesine neden olacak, dikkatli olun. Kontrolü elden bırakmayın.

Aslan burcu 2020 Temmuz ayı kariyer yorumu İş yerinizde bazı gerginlikler söz konusu olacak. İş arkadaşlarınızla yapacağınız tartışmaları kısa sürede tatlıya bağlamadığınız zaman kariyer hayatınız dahi sonlanabilir. ASLAN BURCU 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ Başak burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu Bu ay iş için sürekli seyahatler söz konusu. Bu seyahatler size büyüme istikrar sağlayacak, geleceğe yatırım yapabileceğiniz ve maddi sıkıntılarınızı unutacağınız bir seyahat olacak. Çok yüksek bir enerjiniz var. Hedeflerinize adım atarken karşınıza çıkacak olumsuzluklardan etkilenmeyecek, enerjiniz sayesinde istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. 10 Temmuz haftası harcamalarınızı temkinli yapın, o günlerde sıkıntılı durumlar olabilir. Başak burcu 2020 Temmuz ayı sağlık yorumu Ani kararlar alıp tıbbi müdahaleler yaptırmayın bu aralar. Sağlığınız ya da estetikle ilgili bir planınız varsa bunu bir süre erteleyin. Başak burcu 2020 Temmuz ayı kariyer yorumu Resmi başvurular, parasal kazanç sağlayacak hedefler ya da kariyer gibi alanlarda başarılı olacağınız bir ay geçireceksiniz. BAŞAK BURCU 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ # Terazi burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu Bu ay biraz sorunlu geçecek sizin için bunların sebebi de aniden kararlar almanız olacak. Bilmediğiniz şeylerde bile karar verme hakkını kendinizde gördüğünüz için yanlış şeyler yapabilirisiniz. Çevrenizdeki insanların fikirlerine de danışmalısınız. Bu ay akrabalarla para alışverişi yapabilirsiniz. Bu alışverişten kazançlı çıksanız da akrabalarınız karşılık olarak özel hayatınıza müdahale etmeye kalkacaklardır, bunlara müsaade etmeyin.

Terazi burcu 2020 Temmuz ayı sağlık yorumu Eğer kilolarınızla barışık bir insansanız bunu insanlara da yansıtmalısınız. Unutmayın, ani tepkiler ve öfke patlamaları ancak size zarar verir. Çevrenizdekilerin benzer sorunlarıyla ilgili sizlerle bir şeyler paylaşmak istemesi sizi de yönlendiriyor anlamına gelmiyor. Bu konuda alınganlığı bırakmalı biraz rahat olmalısınız. Yediklerinizi, vücudunuzu ve kendinizi sevin. Eğer uyarılardan rahatsız oluyorsanız güzel bir dille anlattığınızda anlayışla yanınızda olacaklardır. Terazi burcu 2020 Temmuz ayı kariyer yorumu Eğer kendi işinizin sahibi değilseniz, işinizi severek yapıyorsanız müthiş karşılıklar alacaksınız.... TERAZİ BURCU 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ Akrep burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu Bu ay bütçenizi ve finansal durumunuzu çok dikkatli kullanmalısınız. Bazı projeler ve fırsatlar karşınıza çıkacak. Finansal açıdan hazırlıksız yakalandığınızda tüm hayalleriniz yıkılacak. Önceden önlem almanız sizin için daha iyi, bu yüzden harcamalarınızı kontrollü yapmalısınız. Akrep burcu 2020 Temmuz ayı sağlık yorumu Partnerinizle yaşayacağınız tartışmalar sizi gerebilir. Haksız yargılanmalar söz konusu olacak bu yüzden çok gerileceksiniz. Ama kontrolü elden bırakmadığınız takdirde sorun olmayacak. Bu sıkıntıları aşarken tükettiğiniz gıdalara dikkat etmeli, olası bir zehirlenme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirisiniz.

AKREP BURCU 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ Yay burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu Bu ay başkalarından aldığınız borçlardan ve kredilerden sıkılacağınız ve tüm bunlardan kurtulmak için yol arayacağınız bir ay olacak. İş ve özel hayatınızda tek taraflı kararlar alarak hayatınızı çıkmaza sokabilirsiniz. Ani kararlar almak yerine biraz dinlenmeyi tercih etmelisiniz. Her şey bir anda olmayacak, maddi durumunuz yavaş yavaş düzene girecek, sabırlı olmakta fayda var. Yoksa hem olan işi hem de harika giden bir ilişkiyi kaybedersiniz. Yay burcu 2020 Temmuz ayı sağlık yorumu Ani öfkelenmeleriniz sonucunda kesin kararlar alıyor ve bu yanlış kararlar sizin sağlığınızı, uyku düzeninizi ve birçok şeyinizi etkiliyor. Eğlenceli bir insan olmanızı yanında biraz da fevrisiniz de, sakin olmayı öğrenmelisiniz. YAY BURCU 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇ YORUMU DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ Oğlak burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu Bu ay çevrenizdeki insanların baskıları ve sizi yıpratmak istemeleri canınızı sıkabilir. Özelikle yakın akrabalarınızın aç gözlülüğü sizi çok yoracak. Ayın ortası gibi isyan bayrağını çekip akrabalarınızla karşı kaşıya gelmeniz olası. Kazançlarınızın azalmasının sebebi onlar değil aslında insanların hayatınıza müdahale etmesine müsaade ettiğiniz için buna siz sebep oluyorsunuz. İstikrarlı olursanız tekrar eski halinize döneceksiniz. Eğitim ve iş hayatınızda karşınıza bir zorluk çıkacak ama bunu çok kolay atlatacaksınız.