2020 Temmuz Aylık Burç Yorumları - Burçların Kariyer, Aşk ve Sağlık Temmuz Yorumları

Aylık burç yorumlarınızı okumadan seyahate çıkmayın, iş anlaşmaları yapmayın ve ilişkilerinizde önemli kararlar almayın. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle yorumladığımız Temmuz 2020 aylık burçlarını bu ay ne bekleyecek? Temmuz aylık burçlar yorumlarımızın içinde; Temmuz 2020 aylık burç yorumları, burçların kariyer yorumları, Temmuz 2020 burçların aşk yorumları ve sağlık yorumları yer alıyor. İşte 2020 Temmuz Ayı Aylık Burç Yorumları...
Bu ay karar alırken enine boyuna düşünerek dikkat ederek alın. Özellikle iş ve evinizle ilgili alacağınız kararlarda titiz davranmalısınız. Bu ay ruhsal bir yolcuğa başlayabilir, ilahi anlamda kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Koç burçları temmuz ayında işle ilgili mükemmel kararlar alacaklar. Bu karar çevrenizin takdirini özellikle ailenizin saygısını kazanmanızı sağlayacak önemli bir karar olacak.
Sosyal ilişkilerinizde yine popüler olduğunuz Temmuz ayında, iş arkadaşlarınız ya da meslektaşlarınızın kıskançlıkları ile karşılaşmanız olası. Ama tüm bunlara karşı lider ruhlu bir insan olduğunuz için tereddüt etmeden akıllıca hareket edecek ve güzel sonuçlar alacaksınız.
Koç burçları bu ay çok güçlü bir karakter olduğunu herkese gösterecek, prestijini artıracak, özellikle kariyerinde harika sonuçlar alacak. Merhametli yanınız bu ay başınıza bela olabilir. Hak etmeyecek insanlara merhametli yaklaşmanız yüzünden bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Çok dikkatli olmalısınız.
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Boğa burçlarını bu ay çok büyük değişimler bekliyor. Enerji dolu yeni fırsatlar ve sürprizlerle geçireceğiniz bu ay 2020 yılında unutamayacağınız en güzel aylardan birisi olacak. Hayatınıza girecek yenilikler sizi bambaşka bir insan yapacak ve güzel enerjiler alacaksınız.
Bu aya planlı ve kariyer odaklı başladığınız zaman istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. Eğer plan yapacak vaktiniz yoksa bir işe kalkışmayın. Özellikle çalıştığınız işlerde mutlaka planlı ve düzenli ilerlemeniz başarmanızın yarısı. Bu ay iş konusunda kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir ay olacak. Gerek ailenizle gerekse iş arkadaşlarınızla, bir ekip gibi ve planlı çalışmalar yaparsanız büyük kazımlar kapıda sizi bekliyor olacak. Bu ay boyunca alacağınız kararların dönüşümüne sizde şaşıracaksınız. Geliriniz bir anda artacak, farklı gelir kaynaklarınız olacak ve maddi olarak güvende hissedeceksiniz.
Geçmişte yaşadığınız bazı korkularınız peşinizi bırakmıyor. Bilinçaltınızdan bunları silmeli, korkularınızla yüzleşerek hayatınıza devam etmelisiniz. Bu ay ortaklık yapmak istediğiniz insanları tekrar gözden geçirmenizi önereceğimiz çok dikkatli olmanız gereken bir ay olacak. Özellikle özel hayatınızda ve ortak iş yaptığınız insanlarla çalışırken temkinli yaklaşmalısınız. Prensiplerinizden uzaklaştığınız zaman korktuğunuz birçok şeyin gerçekleştiğini görebileceğiniz bir ay olacak.
Düzenli ve sağlıklı yemek alışkanlığı olmayan ikizler bu ay sağlıklarıyla ilgili sorun yaşayabilirler. Kısa bir süre içinde spora başlamalı, sağlıklı beslenmek için diyetisyene gitmelisiniz. Aksi halde yeme alışkanlıklarınızdan dolayı vücudunuz kötü sinyaller verebilir.
Bu ay yengeçler için maddi anlamda doyabilecekleri güzel bir ay olacak. Yatırım yapmak isteyen yengeçler yatırımlarını bu ay gerçekleştirebilirler. Ev almak isteyen yengeçlerin ev sahibi olmak için müthiş fırsatları olacak. Bu ay biraz fevri davranabilirsiniz. Öfkenize yenilmeden günleri geçirmeniz önemli. Özellikle 28 Temmuz tarihine kadar kendinizi tutmalısınız. Bu ay çok fazla yatırım ve girişim planlarınız olacak. Bu planlarınızla ilgili karşınıza çıkan zorlukları çok kolay atlatacaksınız.
İçine kapanmanız ve kendi kendinize kurduğunuz hayaller, olmadık şeyleri insanlara aktarıp onları suçlamalarınız.. Bunları hayatınızda yapmaya devam ettiğiniz sürece mutsuz olacak ve sağlığınızı her zaman riske atacaksınız. Unutmayın mutlu ve sürekli olumlu düşünen bir insanın vücudu da daima sağlıklı olur.
Bu ay iletişim gibi konular ön planda olacak. Yapacağınız her şeyde iletişim çok önemli olacak. İlişkilerinizde, alacağınız kararlarda, iş hayatınızda ve diğer çevrenizde iletişimi nasıl kurarsanız öyle dönüşler alacaksınız. Bu ay yenilikçi yapınızla öne çıkacak, çok farklı tercihlerde bulunacaksınız. Eğer yenilikçi tavrınızla doğru adımlar atarsanız önümüzdeki bir yıl boyunca maddi ve manevi olarak hayatınız mükemmel geçecek.
Bu ay iş yerinizde ikili ilişkilerde gergin olacaksınız. Öfke kontrolü yaparak bu ayı geçirmelisiniz aksi halde iş hayatınızda kariyerinizle ilgili sorunlar olabilir. Öfke patlamaları her şeyinizin ters gitmesine neden olacak, dikkatli olun. Kontrolü elden bırakmayın.
İş yerinizde bazı gerginlikler söz konusu olacak. İş arkadaşlarınızla yapacağınız tartışmaları kısa sürede tatlıya bağlamadığınız zaman kariyer hayatınız dahi sonlanabilir.
Bu ay iş için sürekli seyahatler söz konusu. Bu seyahatler size büyüme istikrar sağlayacak, geleceğe yatırım yapabileceğiniz ve maddi sıkıntılarınızı unutacağınız bir seyahat olacak. Çok yüksek bir enerjiniz var. Hedeflerinize adım atarken karşınıza çıkacak olumsuzluklardan etkilenmeyecek, enerjiniz sayesinde istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. 10 Temmuz haftası harcamalarınızı temkinli yapın, o günlerde sıkıntılı durumlar olabilir.
Ani kararlar alıp tıbbi müdahaleler yaptırmayın bu aralar. Sağlığınız ya da estetikle ilgili bir planınız varsa bunu bir süre erteleyin.
Resmi başvurular, parasal kazanç sağlayacak hedefler ya da kariyer gibi alanlarda başarılı olacağınız bir ay geçireceksiniz.
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Bu ay biraz sorunlu geçecek sizin için bunların sebebi de aniden kararlar almanız olacak. Bilmediğiniz şeylerde bile karar verme hakkını kendinizde gördüğünüz için yanlış şeyler yapabilirisiniz. Çevrenizdeki insanların fikirlerine de danışmalısınız. Bu ay akrabalarla para alışverişi yapabilirsiniz. Bu alışverişten kazançlı çıksanız da akrabalarınız karşılık olarak özel hayatınıza müdahale etmeye kalkacaklardır, bunlara müsaade etmeyin.
Eğer kilolarınızla barışık bir insansanız bunu insanlara da yansıtmalısınız. Unutmayın, ani tepkiler ve öfke patlamaları ancak size zarar verir. Çevrenizdekilerin benzer sorunlarıyla ilgili sizlerle bir şeyler paylaşmak istemesi sizi de yönlendiriyor anlamına gelmiyor. Bu konuda alınganlığı bırakmalı biraz rahat olmalısınız. Yediklerinizi, vücudunuzu ve kendinizi sevin. Eğer uyarılardan rahatsız oluyorsanız güzel bir dille anlattığınızda anlayışla yanınızda olacaklardır.
Eğer kendi işinizin sahibi değilseniz, işinizi severek yapıyorsanız müthiş karşılıklar alacaksınız....
Bu ay bütçenizi ve finansal durumunuzu çok dikkatli kullanmalısınız. Bazı projeler ve fırsatlar karşınıza çıkacak. Finansal açıdan hazırlıksız yakalandığınızda tüm hayalleriniz yıkılacak. Önceden önlem almanız sizin için daha iyi, bu yüzden harcamalarınızı kontrollü yapmalısınız.
Partnerinizle yaşayacağınız tartışmalar sizi gerebilir. Haksız yargılanmalar söz konusu olacak bu yüzden çok gerileceksiniz. Ama kontrolü elden bırakmadığınız takdirde sorun olmayacak. Bu sıkıntıları aşarken tükettiğiniz gıdalara dikkat etmeli, olası bir zehirlenme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirisiniz.
Bu ay başkalarından aldığınız borçlardan ve kredilerden sıkılacağınız ve tüm bunlardan kurtulmak için yol arayacağınız bir ay olacak. İş ve özel hayatınızda tek taraflı kararlar alarak hayatınızı çıkmaza sokabilirsiniz. Ani kararlar almak yerine biraz dinlenmeyi tercih etmelisiniz. Her şey bir anda olmayacak, maddi durumunuz yavaş yavaş düzene girecek, sabırlı olmakta fayda var. Yoksa hem olan işi hem de harika giden bir ilişkiyi kaybedersiniz.
Ani öfkelenmeleriniz sonucunda kesin kararlar alıyor ve bu yanlış kararlar sizin sağlığınızı, uyku düzeninizi ve birçok şeyinizi etkiliyor. Eğlenceli bir insan olmanızı yanında biraz da fevrisiniz de, sakin olmayı öğrenmelisiniz.
Bu ay çevrenizdeki insanların baskıları ve sizi yıpratmak istemeleri canınızı sıkabilir. Özelikle yakın akrabalarınızın aç gözlülüğü sizi çok yoracak. Ayın ortası gibi isyan bayrağını çekip akrabalarınızla karşı kaşıya gelmeniz olası. Kazançlarınızın azalmasının sebebi onlar değil aslında insanların hayatınıza müdahale etmesine müsaade ettiğiniz için buna siz sebep oluyorsunuz. İstikrarlı olursanız tekrar eski halinize döneceksiniz. Eğitim ve iş hayatınızda karşınıza bir zorluk çıkacak ama bunu çok kolay atlatacaksınız.
Şirketiniz ya da iş yerinizde büyük projeler ve anlaşmalardan bu ay uzak durun. Aklınızdaki her fikri ya da projeyi herkesle paylaşmayın. Projelerinizi rakip şirketlerde görmeniz olası. Finansal kaynaklarınızı emanet ettiğiniz kişilerin uyarılarını dikkate alın. Dış ticaretle ilgileniyorsanız bu ay çok güzel kazançlar elde edeceksiniz.
Yeni fikirler ve yeni heyecanlar peşindesiniz. Sınırsızlıkla kendinizi tanımlıyorsunuz. Bu ay da benzer bir durum olacak. Yeni fikirlerle yeni adımlar atacaksınız fakat bu adımların maddi dönüşlerini hemen beklemeyin. Bunun için biraz sabretmeniz gerekecek. Uzun vadede başarılı olmak için sabretmek ve işlerinizi özenle yapmak önemlidir. Başarı çok yakın, biraz sabretmelisiniz.
Bazı hukuki konular bu ay gündeminize gelebilir. Bu konular istediğiniz gibi sonuçlanmadığı için üzülebilirsiniz. Bazı şeyler ne yapsanız da değişmez, bu yüzden değiştiremeyeceğiniz şeyler için kendinizi üzmeyin.
Çalışmalarınızı disiplinle yapmaya devam ettiğiniz için bulunduğunuz pozisyonun üstlerine çıkmanız olası. İş yerinizde kimseye fikirlerinizi ve çalışma düzeninizi anlatmadan çalışmaya devam edin. Bunu yapmak zorundasınız çünkü başarılı olmanızı istemeyenler bir şekilde sizi yıpratmak istiyor. İyi niyetinizi bir köşeye bırakın ve akıllıca düşünün. Gerçeğin peşinden gidin.
Temmuzun ilk 10 günü finansal konularda sıkıntıya girebilirsiniz. Yatırım yapmak istiyorsanız biraz beklemelisiniz. Bu ay alışılmadık işler ve ilişkiler karşınıza çıkabilir.
Bu ay çevrenizdeki insanların desteğine ve önerilerine ihtiyacınız var. Kendisini mesleki hayatında ispatlamış ve çok sevilen kişiler tarafından alacağınız bir takım destekler sizi çok rahatlatacak. Aldığınız öneriler hayatınızda sizi maddi ve manevi olarak geliştirecek, farklı kazanç kapıları açacak öneriler olacaktır. Sosyal çevreye biraz daha zaman ayıracaksınız. Güzel enerjiniz çevrenizdekiler tarafından çok beğeniliyor. Bu ay ışık saçmaya devam edecek maddi ve manevi yönden de ihtiyacı olanlara siz destek olacaksınız.
Bu ay balıklar oldukça sağlıklı görünüyor fakat enerjileri biraz daha düşük olacak. Bazı kararlarınızdan ve davranışlarınızdan dolayı pişmanlık duyacağınız bir ay olmaması için karar alırken enine boyuna düşünün. Kilo sorunu olan balıklar yemek yeme hastalıklarının önüne geçmek için zihinsel desteğe ihtiyaç duyabillir.
İş hayatınızda ekip arkadaşlarınız tarafından yaptığınız işlerden dolayı sevilmiyor olabilirsiniz. Sizin disiplinli çalışma anlayışınız onları daha çok çalışmaya ittiği için içten içe size düşmanlık besliyor olabilirler.
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