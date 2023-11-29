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  4. 29 KASIM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dilek Taşı, Şahane Hayatım, Kuruluş Osman, MasterChef reyting birincisi kim?

29 KASIM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dilek Taşı, Şahane Hayatım, Kuruluş Osman, MasterChef reyting birincisi kim?

29.11.2023 23:40 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 29 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, MasterChef, Benim Güzel Ailem ve Avanak Abdi gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Kasım reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Kasım Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 29 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 29 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 29 KASIM AÇIKLANDI MI?

29 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

22 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1. sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Şahane Hayatım”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Kuruluş Osman”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada “Şahane Hayatım” yer aldı.

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