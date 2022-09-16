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29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi

16.09.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi

Adana'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" oyuncular Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye verildi.

Bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu Meltem Cumbul yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar törende yaptığı konuşmada, Adana Altın Koza Film Festivali'nin bir marka olduğunu söyledi.

Adana'nın bir sinema, sanat ve kültür kenti olduğunu ifade eden Karalar, "Altın Koza'yı Altın Koza yapan siz sanatçılarsınız. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Adana sinema endüstrisine ciddi katkılar koymuştur. Adana hem sinemasever hem de seçicidir. Seçtiği film Türkiye'de iş yapar. İnşallah Adana'yı sinema kenti yapacağız. Bir dahaki UNESCO başvurumuz sinema kenti olma doğrultusunda olacak. Adana sinemaya, sanatçılara, tüm sanata en üst düzeyde katkı vermeye devam edecektir." diye konuştu.

Törene gözünden ameliyat olması nedeniyle katılamayan oyuncu Müjdat Gezen adına ödülünü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Menderes Samancılar aldı. Ödülü müzisyen Cahit Berkay takdim etti.

Hale Soygazi de ödülünü oyuncu Halil Ergün'ün elinden aldı.

Törenin ardından Fahir Atakoğlu ile Sena Şener konser verdi.

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