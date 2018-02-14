MAGAZİN

3 Adam'dan heyecan yaratan buluşma!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2018 23:09 | Son Güncelleme

"3 Adam" adında yaptıkları program ile özdeşleşen İbrahim Büyükak, Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un uzun zaman sonra bir araya gelmesi heyecan yarattı.

3 Adam'dan heyecan yaratan buluşma!

TV8'de geçtiğimiz sezon yayınlanan "3 Adam" programının sunucuları İbrahim Büyükak, Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç, yeni sezonda programı yapmama kararı alarak kendi işlerine yoğunlaşacaklarını açıklamışlardı.

"3 Adam", uzun zaman sonra bir projede bir ara geldi. Buluşmanın fotoğrafını İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Buluşmanın mutluluğunu yaşayan Büyükak, Instagram'dan yaptığı paylaşımına "Uzun bir aradan sonra aynı sahnede olmak şahaneydi" notunu düştü. (Gecce)

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3 Adam TV8

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