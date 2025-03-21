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Kalp spazmı geçirmişti! Özcan Deniz anjiyo oldu

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz Kızıl Goncalar setindeyken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı anjiyo oldu.

Kalp spazmı geçirmişti! Özcan Deniz anjiyo oldu
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, 17 Şubat'ta kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan Deniz'in doktoru ise yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz'e kan tahlili yapacağız. Çıkan sonuca göre anjiyo olacak" demişti.

Ünlü şarkıcı bugün anjiyo oldu. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını; "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" diyerek paylaştı.

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Dadgar sonrasında; "Çıktı üzümlü kekim. Her şey yolunda merak etmeyin. Arayan soran herkese teşekkürler. Sağlığı gayet yerinde birazdan uyanacak" ifadelerini kullandı.

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Özcan Deniz
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