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Şarkıcı Hatice'den 'zehirlendim' paylaşımı! Botoks yaptırdı kendini görünce inanamadı... Son halini görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Hatice, diş sıkma problemi nedeniyle yaptırdığı botoksun ardından yaşadığı zehirlenme sonucu sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Şarkıcı, bu işlemi bir diş hekimi tarafından yaptırdığını ve uygulama sonrası halsizlik ile yutkunma güçlüğü çektiğini belirtti.

Çiğdem Sevinç

90’ların ünlü şarkıcısı Hatice, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez, diş sıkma problemi nedeniyle yaptırdığı botoksun ardından yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, botoks uygulamasının bir diş hekimi tarafından yapıldığını belirterek, uygulama sonrası zehirlenme yaşadığını açıkladı.

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YAN ETKİLERİ ÇOK BÜYÜK OLDU!

Hatice, "İlk defa yaptırdığım bir şey değil" diyerek, yutkunma ve çiğneme zorlukları yaşadığını, daha sonra kollarında ve ayaklarında halsizlik ve uyuşma hissettiğini dile getirdi. Şarkıcı, genel kontrollerinde sağlık sorunu bulunmadığını da vurguladı.

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