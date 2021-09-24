3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 5-6 Ekim'de Ankara'da yapılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 5-6 Ekim'de Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Grand Ankara Hotel'de düzenlenen basın toplantısında, zirve programı ve katılımcılar hakkında bilgi veren MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, "Yüzde 100 yerli hedefi için kolları sıvadık. Savunma sanayimizin yüzde 80'ini Ankaralı şirketlerimiz oluşturmaktadır. Bu zirve, ilkine göre 4 kat büyüklüğe ulaşmıştır." dedi.

Giderek artan göç̧ dalgalarına dikkati çeken Yılmaz, bu konulara ilişkin güncel çözüm ve teknolojilere yönelik kritik ürün ve hizmetlerin yerli üretimi adına adımlar atıldığını kaydetti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz de bu zirvede sektörün tüm taraflarını buluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle iş birlikleri için uygun bir zemin oluşturan zirvede, önemli anlaşmalara da imza atılacağını söyleyebiliriz. Yerli savunma sanayimizin güçlenmesi istihdama da çok önemli katkı sunmaktadır. Savunma sanayi sektörümüzde 70 bin üzerinde çalışan ile özellikle nitelikli gençlerimize iş imkanı sağlamakla tersine göçü de ülkemize kazandırmaktadır. Bu yıl 100'e yakın firmanın katılmasını ve profesyonel anlamda 1200 ziyaretçinin katılmasını bekliyoruz."

