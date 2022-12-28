3 aylar ne zaman? 2023 şeker, kurbanlık bayramı ne zaman? 2023 Dini günler takvimi

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen 3 aylar, şeker ve kurbanlık bayramı hızla araştırılmaya başlandı. Peki 3 aylar ne zaman? 2023 şeker, kurbanlık bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 29 Haziran Perşembe günü başlayacak. İşte 2023 Dini günler takvimi...

3 AYLAR, ŞEKER VE KURBANLIK BAYRAMI NE ZAMAN?

23 Ocak 2023 Pazartesi, Üç Ayların Başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

Kurban Bayramı 29 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 2 Temmuz, Pazar günü sona erecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

