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3 binden fazla atık malzemeyle 150 kiloluk dev kartal yaptı

14.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da heykel sanatçısı öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, 3 binden fazla endüstriyel atıktan 150 kiloluk dev kartal heykeli yaptı.

3 binden fazla atık malzemeyle 150 kiloluk dev kartal yaptı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci (49), 15 yıldır atölyesinde doğadaki atık metalleri sanat eserine çeviriyor. 2 çocuk babası Keçeci, atık metal ve demirlerden heykel, masa, sandalye, bank ve birbirinden farklı 3 boyutlu tasarımlar yapıyor. Yaptığı eserleri yurt içine pazarlayan Keçeci, 1 aylık bir çalışma sonrasında 3 binden fazla atık malzemeyle, 150 kiloluk dev kartal heykeli yaptı.

Buradaki eserin kanatlanmış ağacın üzerine konan bir kartalı tasvir ettiğini belirten Rüçhan Keçeci, "Aslında bir yerde de Beşiktaş’ın simgesi olmuş bazen şahin olarak çift başlı olarak bir tarihte yer alır ya da çift başlı kartal olarak yer alıyor. Bizim ecdadımız mitolojik olarak gerçekte var olan figürü çok sayıda kullanmış biz de bir ağacın üzerine konmuş tamamen geri dönüşümden sıfır atık malzemelerden bu şekilde hareketli bir figür yaptık.

Pençelerini ağacın üzerine koymuş, ağacın üzerinde sincap yuvası ya da herhangi bir ağaçkakanın açmış olduğu bir yuva var. Bunun yapılması sadece ağacın üzerindeki kabukları yapmak bir haftamızı aldı. Yüzlerce metali kaynak ve spiral malzemesini kullanarak buradaki dokuları oluşturmaya çalıştık. Yine aynı şekilde atık malzemelerden eseri yapmaya çalıştık. Bazen insanlar kanatlarının neden bu şekilde olduğunu soruyorlar, malzeme bazen kendi yerini buluyor. Gagasında kullanmış olduğumuz malzeme, atık malzemelerden döküm parçasını kullanarak gaga şeklini verdik. İsteseydik bunu tamamen düzeltip anatomik form olarak da yapabilirdik ama sıfır atık malzemesinde atık malzemeleri kullandığınızda malzeme de bir yerde kendi şeklini oluşturuyor. Benim kullanmış olduğum sanattaki en önemli şeylerden bir tanesi malzemenin kendi formunu bulmadan yerini almasıdır" dedi.

"3 BİNİN ÜZERİNDE ATIK MALZEME KULLANARAK BU ESERİ YAPTIK"

Eseri yaklaşık bir ayda tamamladıklarını aktaran Keçeci, "Sayısını tahmin edemiyorum ama 3 binin üzerinde atık malzeme kullanarak bu eseri yaptık. Dozer parçalarından ağacımızın alt tarafını, dişli malzemeleri alt tarafa koyduk buradaki amacımız da statik denge dediğimiz 150 kiloluk bir eserden bahsediyoruz alt taraftaki ağırlık merkezini tutmak ve üzerine de malzemeyi yığarak nesneyi oluşturduk. Sanayiden alınan atıklar bunlar. Yani gidip de herhangi bir demirciden sıfır malzeme almadık. Gözlerde mesela sanayide dişlilerde bilyeleri oluşturan hareketli mekanizmayı sağlayan parçayı kullandık. Burada saç olarak görmüş olduğumuz parçalar ise çivi yapımında kullanılan tellerdir" ifadelerini kullandı.

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