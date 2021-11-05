Besleyici ve hafif bir akşam öğünü arayışında olanlar için birbirinden lezzetli 3 somon yemeği tarifi

Somon, Omega 3 bakımından en zengin besin kaynaklarının başında geliyor. Vücuda faydaları saymakla bitmeyen somon; kalp, damar hastalıklarına ve göz hastalıklarına oldukça iyi gelen bir besin. Ayrıca farklı pişirme teknikleriyle de pek çok damak tadına da hitap edebiliyor. Somonu pişirirken dikkat edilmesi gereken şey ise vitamin ve minerallerini büyük oranda öz suyunda sakladığı için kurutmadan pişirebilmek. Hadi, damakları şenlendirecek birbirinden lezzetli somon tariflerine geçelim!

SOMON KIZARTMA

MALZEMELER

4 parça somon fileto

2 yumurta akı

1 çay bardağı maden suyu

4 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı mısır nişastası

Ayçiçeği yağı

Tuz

HAZIRLANIŞI

Somon filetoların üzerine 1 yemek kaşığı tuzu serpip yaklaşık 5 dakika bekletin.

Ardından soğuk suyla yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

Yumurta akını, maden suyunu, unu, mısır nişastasını ve 1 çay kaşığı tuzu derin bir kapta karıştırın.

Somonları, hazırladığınız kızartma harcına iyice bulayın.

Kızgın yağda kızartın.

Kağıt havlu yardımıyla somonların fazla yağını alıp servis edin.

FIRINDA SOMON

MALZEMELER

2 parça fileto somon

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon suyu

Çeyrek demet dereotu

3-4 dal taze kekik

HAZIRLANIŞI

Dövülmüş sarımsakları, zeytinyağı ve limon suyuyla karıştırın.

Hazırladığınız sosu, balıkların üzerine döküp streçleyin ve yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine somonları yerleştirin.

200 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Pişen somonları, incecik doğranmış dereotu ve dilim limonlarla servis edin.

SOMON BUĞULAMA

MALZEMELER

4 adet somon fileto

1 kahve fincanı elma sirkesi

3 diş sarımsak

1 su bardağı su

Dereotu

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI