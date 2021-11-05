Besleyici ve hafif bir akşam öğünü arayışında olanlar için birbirinden lezzetli 3 somon yemeği tarifi

Somon, Omega 3 bakımından en zengin besin kaynaklarının başında geliyor. Vücuda faydaları saymakla bitmeyen somon; kalp, damar hastalıklarına ve göz hastalıklarına oldukça iyi gelen bir besin. Ayrıca farklı pişirme teknikleriyle de pek çok damak tadına da hitap edebiliyor. Somonu pişirirken dikkat edilmesi gereken şey ise vitamin ve minerallerini büyük oranda öz suyunda sakladığı için kurutmadan pişirebilmek. Hadi, damakları şenlendirecek birbirinden lezzetli somon tariflerine geçelim!
MALZEMELER
4 parça somon fileto
2 yumurta akı
1 çay bardağı maden suyu
4 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı mısır nişastası
Ayçiçeği yağı
HAZIRLANIŞI
Somon filetoların üzerine 1 yemek kaşığı tuzu serpip yaklaşık 5 dakika bekletin.
Ardından soğuk suyla yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
Yumurta akını, maden suyunu, unu, mısır nişastasını ve 1 çay kaşığı tuzu derin bir kapta karıştırın.
Somonları, hazırladığınız kızartma harcına iyice bulayın.
Kızgın yağda kızartın.
MALZEMELER
2 parça fileto somon
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet limon suyu
Çeyrek demet dereotu
HAZIRLANIŞI
Dövülmüş sarımsakları, zeytinyağı ve limon suyuyla karıştırın.
Hazırladığınız sosu, balıkların üzerine döküp streçleyin ve yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine somonları yerleştirin.
200 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
MALZEMELER
4 adet somon fileto
1 kahve fincanı elma sirkesi
3 diş sarımsak
1 su bardağı su
Dereotu
Tuz
HAZIRLANIŞI
Yapışmaz bir tavaya su, sirke, dövülmüş sarımsak ve dereotunu ekleyip karıştırın. Kapağını kapatın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
Somon filetoları, tuz ve karabiber ile iyice ovun.
Ardından kaynayan tencereye dikkatlice yerleştirin ve kapağını kapatın.
En kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Ocağın altını kapatıp somonları birkaç dakika dinlendirin.
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