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Besleyici ve hafif bir akşam öğünü arayışında olanlar için birbirinden lezzetli 3 somon yemeği tarifi

05.11.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek besin değeri ve muhteşem lezzetiyle somon, sofralarımızı taçlandıran lezzetlerin başında geliyor. Gerek sağlığa olan faydasıyla, gerek damakta bıraktığı harika lezzetle birçoğumuzun kalbini çalıyor. Somon çeşitli tekniklerle pişirilip pek çok tarife lezzet katabiliyor. Sizler için sofralarınızı zenginleştirecek fırında, kızartma ve buharda 3 farklı somon tarifini derledik.

Besleyici ve hafif bir akşam öğünü arayışında olanlar için birbirinden lezzetli 3 somon yemeği tarifi

Somon, Omega 3 bakımından en zengin besin kaynaklarının başında geliyor. Vücuda faydaları saymakla bitmeyen somon; kalp, damar hastalıklarına ve göz hastalıklarına oldukça iyi gelen bir besin. Ayrıca farklı pişirme teknikleriyle de pek çok damak tadına da hitap edebiliyor. Somonu pişirirken dikkat edilmesi gereken şey ise vitamin ve minerallerini büyük oranda öz suyunda sakladığı için kurutmadan pişirebilmek. Hadi, damakları şenlendirecek birbirinden lezzetli somon tariflerine geçelim!

SOMON KIZARTMA

MALZEMELER

  • 4 parça somon fileto

  • 2 yumurta akı

  • 1 çay bardağı maden suyu

  • 4 yemek kaşığı un

  • 4 yemek kaşığı mısır nişastası

  • Ayçiçeği yağı

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Somon filetoların üzerine 1 yemek kaşığı tuzu serpip yaklaşık 5 dakika bekletin.

  • Ardından soğuk suyla yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

  • Yumurta akını, maden suyunu, unu, mısır nişastasını ve 1 çay kaşığı tuzu derin bir kapta karıştırın.

  • Somonları, hazırladığınız kızartma harcına iyice bulayın.

  • Kızgın yağda kızartın.

  • Kağıt havlu yardımıyla somonların fazla yağını alıp servis edin.

FIRINDA SOMON

MALZEMELER

  • 2 parça fileto somon

  • 2 diş sarımsak

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 1 adet limon suyu

  • Çeyrek demet dereotu

  • 3-4 dal taze kekik

HAZIRLANIŞI

  • Dövülmüş sarımsakları, zeytinyağı ve limon suyuyla karıştırın.

  • Hazırladığınız sosu, balıkların üzerine döküp streçleyin ve yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletin.

  • Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine somonları yerleştirin.

  • 200 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

  • Pişen somonları, incecik doğranmış dereotu ve dilim limonlarla servis edin.

SOMON BUĞULAMA

MALZEMELER

  • 4 adet somon fileto

  • 1 kahve fincanı elma sirkesi

  • 3 diş sarımsak

  • 1 su bardağı su

  • Dereotu

  • Tuz

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Yapışmaz bir tavaya su, sirke, dövülmüş sarımsak ve dereotunu ekleyip karıştırın. Kapağını kapatın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

  • Somon filetoları, tuz ve karabiber ile iyice ovun.

  • Ardından kaynayan tencereye dikkatlice yerleştirin ve kapağını kapatın.

  • En kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

  • Ocağın altını kapatıp somonları birkaç dakika dinlendirin.

  • Spatula yardımıyla somonları alın. Üzerine dereotu ve limon dilimlerini ekleyip servis edin.
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