YEMEK

3 günde bağırsakları temizleyen kür

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 01.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

İkinci beynimiz olarak bilinen bağırsakların sağlıklı çalışması için beslenme önemli bir aşama. Sağlıksız beslenme sonucunda bağırsaklarda toksin birikebilir. Bunun üstesinden gelmek için toksinlerden arındıran doğal kürden faydalanabilirsiniz.

3 günde bağırsakları temizleyen kür

Yanlış ve kontrolsüz beslenme, kötü alışkanlıklar beraberinde sindirim sıkıntılarını doğurur. Bu sıkıntıların nedeni ise çoğu zaman bağırsakta toksin birikmesidir. Bu toksinlere sebep olan konular sadece beslenme ve alışkanlıklar değil, aynı zamanda stres, sinir ve gerginliktir.

Bu gibi ruhsal ve beslenme problemlerin neden olduğu toksinleri vücuttan atmak için 3 gün yeterli. Toksinlerden arındırıcı kür için gerekli malzemeler;

gorsel

1 çorba kaşığı organik elma sirkesi
2 çorba kaşığı limon suyu (hazırlarından kullanmayın)
1 yemek kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı deniz tuzu
1 bardak su

Hazırlanışı:

Bir bardak suyu deniz tuzuyla kaynatın ve ocaktan alın.

Ardından tüm malzemeleri kaynak suyun içine atıp karıştırın.

İyice karıştırdıktan sonra soğumasını bekleyin ve cam kavanozda saklayın.

3 gün boyunca , kahvaltıdan önce 1 yemek kaşığı tüketin.

Herhangi bir sağlık probleminiz varsa içmeden önce mutlaka doktorunuza danışın….

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sağlıklı beslenme doğal kürler toksinden arındıran kür

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