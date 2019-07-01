3 günde bağırsakları temizleyen kür

Yanlış ve kontrolsüz beslenme, kötü alışkanlıklar beraberinde sindirim sıkıntılarını doğurur. Bu sıkıntıların nedeni ise çoğu zaman bağırsakta toksin birikmesidir. Bu toksinlere sebep olan konular sadece beslenme ve alışkanlıklar değil, aynı zamanda stres, sinir ve gerginliktir.

Bu gibi ruhsal ve beslenme problemlerin neden olduğu toksinleri vücuttan atmak için 3 gün yeterli. Toksinlerden arındırıcı kür için gerekli malzemeler;

1 çorba kaşığı organik elma sirkesi

2 çorba kaşığı limon suyu (hazırlarından kullanmayın)

1 yemek kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı deniz tuzu

1 bardak su

Hazırlanışı:

Bir bardak suyu deniz tuzuyla kaynatın ve ocaktan alın.

Ardından tüm malzemeleri kaynak suyun içine atıp karıştırın.

İyice karıştırdıktan sonra soğumasını bekleyin ve cam kavanozda saklayın.

3 gün boyunca , kahvaltıdan önce 1 yemek kaşığı tüketin.

Herhangi bir sağlık probleminiz varsa içmeden önce mutlaka doktorunuza danışın….

