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3 Kağıtçılar konusu nedir, oyuncuları kimler? 3 Kağıtçılar filmi nerede ve ne zaman çekildi?

11.09.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Kağıtçılar filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Alak'ın oturduğu Üç Kağıtçılar filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Filmi seyretmek isteyenler konusu ve oyuncularına dair detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, 3 Kağıtçılar konusu nedir, oyuncuları kimler? 3 Kağıtçılar filmi nerede ve ne zaman çekildi?

3 Kağıtçılar filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Komedi türündeki Üç kağıtçılar filmi izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. 2022 yılında vizyona giren 3 Kağıtçılar filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar hızla sorgulanıyor. İşte 3 Kağıtçılar filmine dair detaylar..

3 KAĞITÇILAR KONUSU

Hırslı ve bencil bir adam olan Özgür’ün yolu bir süper market kuyruğunda kılıktan kılığa girerek insanları dolandırmaya çalışan Süheyla ile kesişir. Özgür’ün ricası üzerine sırasını ona veren Süheyla, Özgür’ün bir milyonuncu müşteri olarak yüz bin TL ikramiye kazanması üzerine, hakkı olan paranın bir kısmını ister. Özgür işi yokuşa sürüp, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılınca, Süheyla sinirden deliye döner. İntikam yemini eden Süheyla, Özgür’ün hayatını bitirmek için yaptığı planları bir bir uygulamaya başlar. Tüm parasını, işini ve ailesini kaybetme noktasına gelen Özgür için artık hayatın bir anlamı kalmamıştır. Özgür’ün iyi bir ders aldığını düşünen Süheyla vicdana gelerek Özgür’ün elinden aldığı her şeyi, yeniden kazanmak için ona yardım etmeye karar verir. Tabi ki en iyi bildiği şey olan dolandırıcılık becerilerini kullanarak. Özgür de artık hayatını elinden alan dolandırıcılık ekibinin bir parçası olmuştur. İşini, ailesini ve parasını geri alabilmek için kendisini sadece filmlerde gördüğü suçla dolu bir maceranın içerisinde bulur.

üç kağıtçılar

3 KAĞITÇILAR OYUNCULARI

Algı Eke, Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Kemal Uçar

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Ufuk Özkan Algı Eke Oyuncu

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