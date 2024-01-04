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  4. 3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

04.01.2024 08:02 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda 3. katlı apartmanın çatısından düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Olay saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre çatıya kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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