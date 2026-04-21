3.KEZ AYNI SENARYO! NE İLE AÇIKLANIR Kİ...

Takımlar değişiyor, oyuncular değişiyor, yöneticiler değişiyor ama bir tek sarı-lacivertlilerin huyu değişmiyor. Yahu bu kadarı da olur mu? dediğimiz her ne varsa oldu. Sadece bu sezon bile Alanyaspor'dan 90+3'de, Kasımpaşa'dan 90+11'de ve Çaykur Rize'den 90+8'de goller yiyerek taraftarını kahretti. Nasıl etmesin?

Şimdi kendimi o stadyumda hayal ediyorum. Takım iyi kötü bir şekilde maçı son saniyelere önde getiriyor. Kazanıp rakibim Galatasaray'ın önüne geçeceğim veya yaklaşacağım. Müthiş bir hissiyat hele ki bizi öne geçiren gol de son anlarda gelmiş. Değme keyfime ama mutluluk haram sanki. Bu sezonun içinde bile 3 kere oldu geri dönüşler. Neyle açıklanır, nasıl açıklanır artık kelime bulamıyorum.

VAY, YİNE Mİ KEDER? AMA ARTIK YETER!

Bir kere boşa geçen bir ilk yarı. Her anlamda anlamsız, kalitesiz ve rakibi açmaktan bir o kadar uzak. Gelelim ikinci yarıya! Hadi daha başında gol yedin ve şoke oldun ama üstünden bir şekilde atman lazım bunu. 80'e kadar bekledin o golü. Penaltıdan Talisca ile eşitlik geldi. Çok geçmeden Kerem Aktürkoğlu ile öne de geçtin ama tam bitti dediğin anda. Yine o kör talih! Yine o kara bulutlar doldurdu tüm havayı. Sezen Aksu'nun da çok güzel bir şarkısında bahsetiği gibi "Vay, yine mi keder? Ama artık yeter! Yine kapıda kara geceler." Gerçekten de o an tüm Türkiye'deki Fenerbahçelilerin içinden geçen, kafasında oynayan şarkı oydu...

KIRMIZI KART! KARAR HATALI...

Maç sonu tartışmalı pozisyonları alıcı gözle tekrar bir izledim. Trio dahil diğer spor programlarını da takip ettim. Maçın son anlarındaki pozisyona baktım. Kaleci Y.Fofana topu sürerken, Oğuz Aydın'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Müdahale ama kime göre neye göre! Parmağıyla dokunması ile kendini yere bıraktı. Bu kadarı ayıp. Suistimal! Hakem de topun şişirileceğini düşünerek pozisyona oldukça uzak bir mesafede olduğundan aslında klasik bir faul çaldı. Düştüğünü gördü ve çaldı. Olması gereken kalecinin ikinci sarıdan atılması ve topun Fenerbahçe'ye verilmesi gerektiğiydi.

Ama her ne olursa olsun bu pozisyonda hatalı olan Ederson ve Fenerbahçe takımı. Sen Manchester City'lerde o kadar sene en üst seviyede oyna ve kendini göster ama bu pozisyonda boşa çık! Ne desek boş...