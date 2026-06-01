'Su içiyorum ama yine de susuyorum' diyorsanız dikkat

Gün içinde ne kadar su içtiğinizi hiç düşündünüz mü? Çoğumuz bu soruya net bir cevap veremiyoruz. Sabah bir kahve, öğlen bir çay, akşam bir bardak su derken günü tamamlıyoruz. Sonra da neden başımız ağrıyor, neden kendimizi halsiz hissediyoruz diye merak ediyoruz.

VÜCUDUN EN ÖNEMLİ YAKITI

Oysa vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşuyor ve neredeyse tüm sistemler düzenli çalışabilmek için suya ihtiyaç duyuyor. Beyin, kalp, böbrekler, kaslar… Kısacası su, vücudun görünmez yakıtı gibi.

İşin ilginç tarafı, susuzluk her zaman ağız kuruluğuyla kendini göstermiyor. Bazen ilk belirti bir baş ağrısı oluyor. Bazen öğleden sonra bastıran bir yorgunluk hissi. Kimi zaman da odaklanmakta güçlük çekmek ya da normalden daha sinirli olmak. Bu yüzden birçok kişi susuz kaldığını fark etmiyor.

YAZIN RİSK FAZLA

Özellikle yaz aylarında risk daha da artıyor. Terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında vücut alarm vermeye başlıyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler ise bu konuda daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü susuzluk onların sağlığını daha hızlı etkileyebiliyor.

Bir başka yaygın yanlış da çay ve kahvenin suyun yerini tuttuğunu düşünmek. Elbette sıvı alımına katkıları var, ancak suyun yerini tamamen doldurmuyorlar. Vücudun temel ihtiyacı hâlâ temiz ve yeterli miktarda su tüketmek.

NE KADAR SU İÇMELİYİZ?

Peki ne kadar su içmeliyiz? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Yaş, kilo, hava sıcaklığı ve fiziksel aktivite gibi birçok faktör ihtiyacı değiştiriyor. Ancak önemli olan, su içmeyi yalnızca susadığımızda hatırlamamak. Gün içine yayılmış düzenli su tüketimi çok daha sağlıklı bir yaklaşım.

Aslında bedenimiz bize sürekli sinyal gönderiyor. Baş ağrısı, halsizlik, koyu renkli idrar ya da ağız kuruluğu… Bunların hepsi bazen sadece bir bardak suyun eksikliğinden kaynaklanabiliyor.