MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 3. kez hamile! Zeynep Sever Demirel 6 ayda bakın kaç kilo almış

3. kez hamile! Zeynep Sever Demirel 6 ayda bakın kaç kilo almış

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.11.2024 08:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti üçüncü çocuklarına kavuşmak için büyük bir heyecanla bekliyor. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından kız bebek beklediklerini daha önce yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu. Zeynep Sever Demirel hamileliği boyunca kaç kilo aldığını açıkladı...

3. kez hamile! Zeynep Sever Demirel 6 ayda bakın kaç kilo almış

2010 yılında nikah masasına oturan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti 3. kez anne baba olma heyecanı yaşıyor. Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift, şimdilerde üçüncü kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

ZEYNEP 1

Geçtiğimiz günlerde kızlarıyla Maldivler'e giden Zeynep Sever Demirel, hamileliği boyunca kaç kilo aldığını açıkladı.

zeynep 2

6 aylık hamile olan ünlü isim, "Bu aralar giyecek bir şey bulamıyorum. Normalde Volkan'ın (Demirel) kıyafetlerini giyiyorum. Onun gardırobu ile idare ediyorum" diye konuştu.

zeynep 3

"ÇOK KİLO ALDIM"

Hamileliklerinde çok kilo aldığını belirten ünlü oyuncu, "Çok kilo aldım. Normalde çok yemek yiyemiyorum. Hamilelikte tutamıyorum kendimi... Bunda altı ay olmasına rağmen 11-12 kilo aldım" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel Zeynep Demirel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan 'talimat verdim' diyerek duyurdu

Erdoğan 'talimat verdim' diyerek duyurdu

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

MHP'den ÖTV muafiyeti için teklif

MHP'den ÖTV muafiyeti için teklif

İzmir'de polislere silahlı saldırı; 3 yaralı

İzmir'de polislere silahlı saldırı; 3 yaralı

MYNET ÖZEL | Asgari ücret zammı için çok net yorum! Özgür Erdursun açıkladı

MYNET ÖZEL | Asgari ücret zammı için çok net yorum! Özgür Erdursun açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.