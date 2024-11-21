3. kez hamile! Zeynep Sever Demirel 6 ayda bakın kaç kilo almış

2010 yılında nikah masasına oturan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti 3. kez anne baba olma heyecanı yaşıyor. Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift, şimdilerde üçüncü kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz günlerde kızlarıyla Maldivler'e giden Zeynep Sever Demirel, hamileliği boyunca kaç kilo aldığını açıkladı.

6 aylık hamile olan ünlü isim, "Bu aralar giyecek bir şey bulamıyorum. Normalde Volkan'ın (Demirel) kıyafetlerini giyiyorum. Onun gardırobu ile idare ediyorum" diye konuştu.

"ÇOK KİLO ALDIM"

Hamileliklerinde çok kilo aldığını belirten ünlü oyuncu, "Çok kilo aldım. Normalde çok yemek yiyemiyorum. Hamilelikte tutamıyorum kendimi... Bunda altı ay olmasına rağmen 11-12 kilo aldım" dedi.