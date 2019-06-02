3 kırmızı kart çıktı, hakemin üzerine yürüdüler

Maçın ardından olaylar çıktı. Karşılaşmayı 8 kişi tamamlayan Kozlu Merkez Topbaşıspor yönetimi ve oyuncuları maçın ardından maçın hakemi Serkan Kösey’e tepki göstererek üzerine yürüdü. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda hakemler zorlukla soyunma odasına götürüldü.
Hakemlerin soyunma odasına girmesinin ardından Kozlu Merkez Topbaşıspor yönetimi dışarından hakemlere tepkilerine devam etti. Polis ekiplerinin Kozlu Merkez Topbaşıspor yöneticilerini saha dışına çıkarmasının ardından olaylar büyümeden engellendi.
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması
Şampiyona coşkulu karşılama
Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia
Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta
'Bu değişimi hep beraber sağlayabiliriz'
Yeni başkan Nihat Özdemir
Galatasaray'dan transfer görüşmesi
Fenerbahçe'ye transfer şoku!
Feghouli'den Fatih Terim itirafı
Rodallega yıllık ücretinde diretiyor
Mesut Yaylı'ya 1 Lig'den talip var
Tahkim'den F.Bahçe'ye kötü haber
Yeni başkan Osman Taş
Ozan Kabak'tan kalma sinyali
Inter'de bir dönem sona erdi
Milli yıldızın yeni takımını Lucescu açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum