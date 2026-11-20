Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşması öncesinde önemli bir gelişmeyle moral buldu. Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır, sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray'da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ederken Uğurcan Çakır'dan teknik heyeti sevindiren haber geldi. Milli takım kampında sakatlık yaşayan 30 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılı takımın gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.
Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kalmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin omuz eklem kapsülünde hafif gerilme meydana geldiği duyurulmuştu. Takımla antrenmana çıkması, Samsunspor maçı öncesinde Galatasaray cephesinde olumlu karşılandı.
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