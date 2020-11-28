YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 4 - Artvin Hopaspor:1

3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 4 - Artvin Hopaspor:1

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 28.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 1. Grup karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor’u 4-1 mağlup etti.
3. Lig 1.Grupta oynanan mücadelede Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor’u 4-1 mağlup ederken müsabakayı AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve federasyona bildirilen her iki kulüp yöneticileri takip etti.

Stat: Gazi
Hakemler: Süleyman Bahadır x, Yunus Doğan x, Adem Mazlum x
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xxx, İsmail xx, Efe Can xx, Youssef x (Serdar dk.83 xx), Emrah xxx (Hamza dk.87 xx), Muhammed xx, Burak xxx (Ahmet dk. 77 x), Erhan xxx, Hasan xxx, Muhammed Furkan xxx, İlyas xxx
Artvin Hopaspor: Furkan x, Fatih x, Niyazi x, Eray x, Taner x, Feyyaz x, Doğukan x (Oğuzhan dk. 86 ?), Ufuk x (Doğan dk.61 x), Yücel x (Furkan dk. 71), Tugay x, Güray x
Goller: Emrah Bedir (dk. 33, dk 84), Burak (dk.52), Hamza (dk.88) (Nevşehir Belediyespor) Taner (dk.41) (Artvin Hopaspor)
Sarı Kartlar: İlyas (Nevşehir Belediyespor), Doğukan, Niyazi (Artvin Hopaspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
PARTNERSinan Akçıl: Hayatımda kimse olmayacakSinan Akçıl: Hayatımda kimse olmayacak
1/

Nevşehir Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:34
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:50

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Yolgösteren Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.