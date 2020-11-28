3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 4 - Artvin Hopaspor:1

Misli.com 3. Lig 1. Grup karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor’u 4-1 mağlup etti.

3. Lig 1.Grupta oynanan mücadelede Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor’u 4-1 mağlup ederken müsabakayı AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve federasyona bildirilen her iki kulüp yöneticileri takip etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Süleyman Bahadır x, Yunus Doğan x, Adem Mazlum x

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xxx, İsmail xx, Efe Can xx, Youssef x (Serdar dk.83 xx), Emrah xxx (Hamza dk.87 xx), Muhammed xx, Burak xxx (Ahmet dk. 77 x), Erhan xxx, Hasan xxx, Muhammed Furkan xxx, İlyas xxx

Artvin Hopaspor: Furkan x, Fatih x, Niyazi x, Eray x, Taner x, Feyyaz x, Doğukan x (Oğuzhan dk. 86 ?), Ufuk x (Doğan dk.61 x), Yücel x (Furkan dk. 71), Tugay x, Güray x

Goller: Emrah Bedir (dk. 33, dk 84), Burak (dk.52), Hamza (dk.88) (Nevşehir Belediyespor) Taner (dk.41) (Artvin Hopaspor)

Sarı Kartlar: İlyas (Nevşehir Belediyespor), Doğukan, Niyazi (Artvin Hopaspor)

