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10 gün kalabildi! Nobre Süper Lig'de rekoru zorladı ama kıramadı! Altay ile yollar resmen ayrıldı

26.01.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay'da Mustafa Denizli'nin ayrılığı sonrası geçici olarak göreve getirilen Mert Nobre ile yolların ayrıldığı açıklandı. Süper Lig'de kısa süren ayrılıklara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bu konuda rekor ise Gençlerbirliği'nde bulunuyor. 2019'da İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzalayan başkent ekibi, 4 saat sonra yolları ayırarak tarihte kırılması zor bir rekora imza atmıştı.

10 gün kalabildi! Nobre Süper Lig'de rekoru zorladı ama kıramadı! Altay ile yollar resmen ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da 3 maç önce Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetimin bugün 41 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek yolları ayırdığı öğrenildi. Nobre, teknik direktörlük koltuğunda yalnızca 10 gün oturabildi.

NOBRE REKORU ZORLADI

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Toplam 10 gün takımın başında kalabilen Mert Nobre, bu süre zarfında; Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarından yenilgiyle ayrıldı.

Teknik patron Mert Nobre, geçen sezon son 5 maçta göreve gelen Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu. Altay yönetimi teknik direktör arayışlarına başladı.

REKOR İBRAHİM ÜZÜLMEZ'E AİT

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Türkiye'de en kısa istifa süresi Gençlerbirliği ile anlaşan İbrahim Üzülmez'e ait. 2019 yılında başkent ekibi ile 1 yıllık resmi mukavele imzalayan İbrahim Üzülmez, bu anlaşmanın üstünden 4 saat geçtikten sonra istifa etmişti. İstifa kararının da fikir ayrılıkları olduğu açıklanmıştı.

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Gençlerbirliği Altay

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