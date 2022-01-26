10 gün kalabildi! Nobre Süper Lig'de rekoru zorladı ama kıramadı! Altay ile yollar resmen ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da 3 maç önce Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetimin bugün 41 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek yolları ayırdığı öğrenildi. Nobre, teknik direktörlük koltuğunda yalnızca 10 gün oturabildi.

NOBRE REKORU ZORLADI

Toplam 10 gün takımın başında kalabilen Mert Nobre, bu süre zarfında; Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarından yenilgiyle ayrıldı.

Teknik patron Mert Nobre, geçen sezon son 5 maçta göreve gelen Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu. Altay yönetimi teknik direktör arayışlarına başladı.

REKOR İBRAHİM ÜZÜLMEZ'E AİT

Türkiye'de en kısa istifa süresi Gençlerbirliği ile anlaşan İbrahim Üzülmez'e ait. 2019 yılında başkent ekibi ile 1 yıllık resmi mukavele imzalayan İbrahim Üzülmez, bu anlaşmanın üstünden 4 saat geçtikten sonra istifa etmişti. İstifa kararının da fikir ayrılıkları olduğu açıklanmıştı.

