Kocaelispor deplasmanında iki puan bırakan Fenerbahçe'de gözler Galatasaray ile açılan farkın ardından Emre Belözoğlu'na çevrildi. Genç teknik adam, 11 puanlık farkla ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

"KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇTAN PUAN KAYBIYLA AYRILIYORUZ"

Kocaelispor karşısında alınan beraberlikten dolayı üzgün olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, takımın maça kötü başladığını ancak ilerleyen dakikalarda oyunu kontrol etmeye başladığını ifade etti.

Karşılaşmayı değerlendiren Belözoğlu, "Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Böylesine yumuşak bir başlangıç... 30 dakikalık bir kayıp var. 30'dan sonra oyunu oturttuk. İkinci yarıda golü bulduk. Büyük takımların böyle bir gerçeği vardır. Her zaman gol atma durumu oluyor. Bugün golü de bulduk. 2 ve 3. gol için de şanslar geldi" dedi.

Takımın maç içerisinde bir kırılma anı yaşadığını belirten genç teknik adam, "Bir kırılma anı var, onu aşabilecek gücümüz var. Sonrasında kötü bir gol. Oyuncularımız çok iyi niyetli. Sorumluluğumuzu bilerek geldik buraya. Oyuncularımızın motivasyon ve inancını yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için buradayım. Bizim için kötü bir gece fakat çalışmaya devam etmeliyiz. Yeniden kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

PENALTI POZİSYONUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Emre Belözoğlu, Kocaelispor'un kazandığı penaltı öncesinde Fenerbahçeli oyuncu Vedat'a faul yapıldığını savundu. Hakemin bu pozisyonu değerlendirmediğini belirten Belözoğlu, penaltı kararına da tepki gösterdi.

Genç teknik adam, "Penaltıdan önce Vedat'a net bir itme var, verilmesi için kendisini atması gerekiyor, es geçildi. Sonrasında bir penaltı. Golden sonra da hamle yapacaktık ama penaltı oldu" diye konuştu.

Belözoğlu, sözlerini "Bu akşam için üzgünüm. Bize gelmesine rağmen değerlendiremedik. Kazanmamız gereken maçtan puan kaybederek ayrılıyoruz. Üzgünüm" ifadeleriyle tamamladı.

11 PUANLIK FARK SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray ile aralarındaki 11 puanlık farkın sorulması üzerine şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mevcut puan tablosunu konuşmanın doğru olmadığını belirten Belözoğlu, takımın önceliğinin yeniden kazanmak olduğunu söyledi.

Belözoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için bu tablonun olması, başlangıcı, bugünkü konumu... Bunları konuşmanın bir anlamı yok. Fenerbahçe'nin peşine düşmesi gereken güçlü, tutkulu... Taraftarın beklediği bir kıvılcım var. Bizim iç motivasyonu yükseltmemiz gerekiyor. Oyuncuların maçları koparabilmeleri için daha fazla inandığımızı göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin düşünmesi gereken önündeki maç ve maçı kazanmak. Onun dışında bir şey söylemem doğru olmaz."