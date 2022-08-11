Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. eSpor
  4. 3 milyon dolar ödül havuzuna sahip! İki Türk takımı mücadele edecek

3 milyon dolar ödül havuzuna sahip! İki Türk takımı mücadele edecek

11.08.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En bilenen mobil oyunlardan biri olan PUBG MOBILE, altı gün sürecek PUBG MOBILE World Invitational'a (PMWI) ev sahipliği yapacak. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan 3 milyon dolar ödül havuzuna sahip turnuvada, iki Türk takımı da mücadele edecek.

3 milyon dolar ödül havuzuna sahip! İki Türk takımı mücadele edecek

11 - 13 Ağustos Ana Turnuva, 18 - 20 Ağustos tarihleri arasında Afterparty Showdown ile altı gün sürecek PUBG MOBILE World Invitational'da (PMWI) takımlar zaferin peşinde koşacak. Tabii Türk takımları da zafere ulaşmak için son ana kadar savaşacak.

İki Türk takımın yarışacağı ve 3 milyon dolar ödül havuzuna sahip olan 2022 PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) için turnuva takımlarının güncellenmiş bir listesi de yayınlandı.

PMPL Türkiye turnuvasının kazananı olan DenizBank İstanbul Wildcats takımı Ana Turnuvaya davet alarak turnuvada bizi temsil edecek. PUBG MOBILE hayranlarından rekor bir oy sayısı alarak favori takım olmayı başaran Türk takımı S2G Esports ise PMWI Afterparty Showdown'da yer alacak.

PMWI Ana Turnuvasında yarışacak takımlar şöyle;

  • DenizBank İstanbul Wildcats (Türkiye)
  • Morph (Endonezya)
  • Box Gaming (Vietnam)
  • Vampire Esports (Tayland)
  • 4Rivals (MY/SG/PH)
  • VIVO KEYD (Brazilya)
  • Aton Esports (Latin Amerika)
  • 52 Esports (Pakistan)
  • Stalwart Esports (Güney Asya)
  • Nigma Galaxy (Arabistan)
  • Virtual Gaming Squad (Afrika)
  • TJB Esports EU (Batı Avrupa)
  • Back2Back (Kuzey Amerika)
  • REGAN.S GAMING (China) (Yalnızca Ana Turnuva)
  • DWG KIA (Güney Kore)
  • DONUTS USG (Japonya)
  • Team SouL (Davetli takım)
  • Team Falcons (KSA)

PMWI Afterparty Showdown'da yarışacak takımlar ise;

  • S2G Esports (Türkiye)
  • RA'AD (Mısır)
  • Deadeyes Guys (Nepal)
  • Bigetron Red Aliens (Endonezya)
  • ALPHA 7 ESPORTS (Brezilya)
  • Ana Turnuva Takımı #1
  • Ana Turnuva Takımı #2
  • Ana Turnuva Takımı #3
  • Ana Turnuva Takımı #4
  • Ana Turnuva Takımı #5
  • 7Sea Esports (Davetli takım)
  • R8 ESPORTS (Davetli takım)

turnuva

3 MİLYON DOLAR ÖDÜL HAVUZU

PMWI'ın Ana Turnuvası 11 Ağustos'ta başlayacak ve dünyanın dört bir yanından 18 davetli takım Ana Turnuva'da klasik haritalarda 2 milyon dolar ödül havuzundan paylarını almak için kıyasıya mücadele edecek. Afterparty Showdown ise 18-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ve 12 takım kalan 1 milyon dolar ödül havuzu için yarışacak.

2022 PMWI turnuvasının PUBG MOBILE Türkiye Esports'un Youtube, TikTok, Facebook ve Twitch kanallarından izlenebileceği aktarıldı.

Ana Turnuva 11-13 Ağustos tarihleri arasında Türkiye saati ile 14.00'te, Afterparty Showdown ise 18-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye saati ile 14.00'te canlı olarak yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyon oldular! Başarılarını Merih Demiral'a armağan ettilerŞampiyon oldular! Başarılarını Merih Demiral'a armağan ettiler
İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...
Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilirCinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan esport pubg mobile turnuva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Bomba doğum günü hediyesi... Erotik detayların hepsini anlattı

Bomba doğum günü hediyesi... Erotik detayların hepsini anlattı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

İlginizi Çekebilir

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.