3 milyon dolar ödül havuzuna sahip! İki Türk takımı mücadele edecek

11 - 13 Ağustos Ana Turnuva, 18 - 20 Ağustos tarihleri arasında Afterparty Showdown ile altı gün sürecek PUBG MOBILE World Invitational'da (PMWI) takımlar zaferin peşinde koşacak. Tabii Türk takımları da zafere ulaşmak için son ana kadar savaşacak.

İki Türk takımın yarışacağı ve 3 milyon dolar ödül havuzuna sahip olan 2022 PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) için turnuva takımlarının güncellenmiş bir listesi de yayınlandı.

PMPL Türkiye turnuvasının kazananı olan DenizBank İstanbul Wildcats takımı Ana Turnuvaya davet alarak turnuvada bizi temsil edecek. PUBG MOBILE hayranlarından rekor bir oy sayısı alarak favori takım olmayı başaran Türk takımı S2G Esports ise PMWI Afterparty Showdown'da yer alacak.

PMWI Ana Turnuvasında yarışacak takımlar şöyle;

DenizBank İstanbul Wildcats (Türkiye)

Morph (Endonezya)

Box Gaming (Vietnam)

Vampire Esports (Tayland)

4Rivals (MY/SG/PH)

VIVO KEYD (Brazilya)

Aton Esports (Latin Amerika)

52 Esports (Pakistan)

Stalwart Esports (Güney Asya)

Nigma Galaxy (Arabistan)

Virtual Gaming Squad (Afrika)

TJB Esports EU (Batı Avrupa)

Back2Back (Kuzey Amerika)

REGAN.S GAMING (China) (Yalnızca Ana Turnuva)

DWG KIA (Güney Kore)

DONUTS USG (Japonya)

Team SouL (Davetli takım)

Team Falcons (KSA)

PMWI Afterparty Showdown'da yarışacak takımlar ise;

S2G Esports (Türkiye)

RA'AD (Mısır)

Deadeyes Guys (Nepal)

Bigetron Red Aliens (Endonezya)

ALPHA 7 ESPORTS (Brezilya)

Ana Turnuva Takımı #1

Ana Turnuva Takımı #2

Ana Turnuva Takımı #3

Ana Turnuva Takımı #4

Ana Turnuva Takımı #5

7Sea Esports (Davetli takım)

R8 ESPORTS (Davetli takım)

3 MİLYON DOLAR ÖDÜL HAVUZU

PMWI'ın Ana Turnuvası 11 Ağustos'ta başlayacak ve dünyanın dört bir yanından 18 davetli takım Ana Turnuva'da klasik haritalarda 2 milyon dolar ödül havuzundan paylarını almak için kıyasıya mücadele edecek. Afterparty Showdown ise 18-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ve 12 takım kalan 1 milyon dolar ödül havuzu için yarışacak.

2022 PMWI turnuvasının PUBG MOBILE Türkiye Esports'un Youtube, TikTok, Facebook ve Twitch kanallarından izlenebileceği aktarıldı.

Ana Turnuva 11-13 Ağustos tarihleri arasında Türkiye saati ile 14.00'te, Afterparty Showdown ise 18-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye saati ile 14.00'te canlı olarak yayınlanacak.

