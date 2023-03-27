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3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı

27.03.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de mağara üzerine yapılan ve yaklaşık 30 yıldır ayakta olduğu söylenen 3 katlı ev görenleri şaşkına çeviriyor.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan yaklaşık 30 yaşındaki 3 katlı evi gören dönüp yeniden bakıyor. Altında bulunan mağaradan dolayı gören vatandaşların dikkatini çeken ev, 30 yıldır ayakta duruyor. Altında bulunan mağaranın ise kaç yıllık olduğu bilinmiyor. Evin altında bulunan mağara 3 odadan oluşurken hepsi farklı işler için kullanılıyor. Odalardan 2 tanesinde tavuk ve koyun beslenirken diğer oda ise kiler olarak kullanılıyor.

“BU EVİMİZİ GÖRENLERİN BAZILARI ÇOK ŞAŞIRIYOR”

Evi görenlerin ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Bayram Kerimoğlu, “Ben bildiğim kadarıyla bu ev 30 yıldır ayakta duruyor. Ev 3 katlı, alt tarafta bulunan mağaranın da 3 odası var. Odaların biri kümes, biri kiler diğeri de koyunlara ait olacak şekilde kullanıyoruz. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için iyi bir oyun alanı bulunuyor. Bu evimizi görenlerin bazıları çok şaşırıyor bazıları normal karşılıyor çünkü Mardin altı kayadan oluşan bir şehir. Çoğu insan şaşırıyor mağaranın üstünde ev olmasına ve bizim burada yaşamamıza. Yaz aylarında mağaranın iç kısmı serin oluyor, kış aylarında normal oluyor aşırı soğuk olmuyor” dedi.

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