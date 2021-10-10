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3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Rize'de konser verdi

10.10.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Rize'de konser verdi

3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Rize'de konser verdi

RİZE (AA) - Rize'de, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konseri, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve çok sayıda vatandaş izledi.

Konser, vatandaşların talebi üzerine İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla sona erdi.

Bando takımı, 14 Ekim Perşembe günü de Bayburt'ta konser verecek.

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