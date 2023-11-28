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3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

28.11.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü üzerinde meydana geldi. Mustafa Taş’ın kullandığı 07 L 8040 plakalı otomobil, köprü üzerinde trafik yoğunluğu nedeniyle duraklayan Mustafa Taş idaresindeki 07 AIK 18 plakalı otomobile, bu otomobil de önündeki Mehmet Öncel yönetimindeki 07 LAE 04 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 07 AIK 18 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Ceren Taş yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların yolun 1 şeridini kapatması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı.

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