3 sene de 4 lig düştüler! Süper Lig'de de mücadele eden 59 yıllık kulüp Giresunspor dibi gördü...

Giresunspor, Süper Lig’den başlayan düşüşünü durduramayarak dört sezon içinde amatör lige kadar geriledi. Ekonomik sıkıntılar, transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla sarsılan Karadeniz ekibi, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek.

Cevdet Berker İşleyen

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Giresunspor, son yıllarda yaşadığı sportif ve ekonomik sorunların ardından tarihinin en zorlu dönemlerinden birine girdi. 2022-2023 sezonunda Süper Lig’e veda eden Karadeniz temsilcisi, üst üste yaşadığı düşüşleri durduramayarak ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e geriledi.

1967 yılında kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye’nin en üst ligine yükselerek dikkat çeken Giresunspor, o dönemde üst üste 6 sezon Süper Lig’de mücadele etmişti. 1977’den sonra uzun süre zirveden uzak kalan yeşil-beyazlılar, 2021 yılında yeniden Süper Lig’e dönerek taraftarına büyük bir umut yaşatmıştı. 2021-2022 sezonunu düşme hattının üzerinde tamamlayan ekip, bir sonraki sezon ligde kalmayı başaramadı.

SONUN BAŞLANGICI

Süper Lig’den düşüşün ardından transfer yasağı ve kadroda yaşanan önemli kayıplar kulübü derinden etkiledi. 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig’i son sırada tamamlayan Giresunspor, bir alt lige daha geriledi.

2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karadeniz ekibi, FIFA’daki dosyalar nedeniyle puan silme cezaları aldı. Bu süreçte toparlanamayan Giresunspor, sezonu yine son sırada tamamlayarak bir kez daha küme düştü.

DİBİ GÖRDÜLER

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup’ta da kötü gidişatını sürdüren yeşil-beyazlılar, 26 maçta topladığı 17 puanla ligin dibine demir attı. Rakiplerinin aldığı sonuçların ardından ligin bitimine dört hafta kala küme düşmesi kesinleşen Giresunspor, böylece tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmek zorunda kaldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
bal Süper Lig Giresunspor amatör lig tff
