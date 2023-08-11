3. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali başlıyor

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Türkiye’deki ilk ve en geniş akordeon etkinliği olan “Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali” dünyanın çeşitli noktalarından gelen akordeon sanatçılarıyla müzikseverleri Ataşehir’de buluşturuyor.

Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul Okan Üniversitesi, Dünya Akordeon Konfederasyonu ve Ataşehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilen festival Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Salonu ve Amfili Park’da düzenlenecek.

Dünyanın farklı bölgelerinden müziği, sanatı ve kültürleri bir araya getiren festival, dört gün boyunca müzikseverlerin kalbini akordeonun sıcak, dokunaklı ve renkli melodileriyle fethedecek.

Her gün farklı bir tema ile dinleyicilerin karşısına çıkacak festivalin 17 Ağustos’taki ilk günü “Akordeon ile Türk ve Dünya Müzikleri” teması ile başlayacak. Festival; 18 Ağustos’ta “Milonga İstanbul”, 19 Ağustos’ta “Suyun Öteki Yakası ve Anadolu’dan Nağmeler

