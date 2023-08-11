YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 3. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali başlıyor

3. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali başlıyor

11.08.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen akordeon sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak “3. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali” katılımcılara unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Türkiye’deki ilk ve en geniş akordeon etkinliği olan “Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali” dünyanın çeşitli noktalarından gelen akordeon sanatçılarıyla müzikseverleri Ataşehir’de buluşturuyor.

Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul Okan Üniversitesi, Dünya Akordeon Konfederasyonu ve Ataşehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilen festival Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Salonu ve Amfili Park’da düzenlenecek.

Dünyanın farklı bölgelerinden müziği, sanatı ve kültürleri bir araya getiren festival, dört gün boyunca müzikseverlerin kalbini akordeonun sıcak, dokunaklı ve renkli melodileriyle fethedecek.

Her gün farklı bir tema ile dinleyicilerin karşısına çıkacak festivalin 17 Ağustos’taki ilk günü “Akordeon ile Türk ve Dünya Müzikleri” teması ile başlayacak. Festival; 18 Ağustos’ta “Milonga İstanbul”, 19 Ağustos’ta “Suyun Öteki Yakası ve Anadolu’dan Nağmeler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandıSu ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandı
Kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybettiKavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
06:03
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:15
Yatsı
21:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cumartesi

Özbal eczanesi
Basaksehir
Aydemir eczanesi
Atasehir
Buket eczanesi
Bakirkoy
Ömür eczanesi
Eyup
Ihlamur eczanesi
Sultanbeyli
Yeni burkay eczanesi
Kadikoy
Verese merih eczanesi
Fatih
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.