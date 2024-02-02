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  4. 3 yaşındayken bahçeye bırakılmıştı! Genç kız, yıllar sonra Esra Erol'un programında ailesine kavuştu

3 yaşındayken bahçeye bırakılmıştı! Genç kız, yıllar sonra Esra Erol'un programında ailesine kavuştu

02.02.2024 21:36 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'un programında duygu dolu anlar yaşandı. Programa katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 3 yaşındayken annesi tarafından köyde bir evin bahçesine bırakıldığını anlatarak yardım istedi. Program ekibinin çalışmalarının ardından ise genç kız yıllar sonra hem annesine hem de babasına kavuştu.

ATV'de yayınlanan Esra Erol’da programına katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer’in annesi Sevgi Yılmazer tarafından Düzce Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakıldığını ifade etti.

CANLI YAYINDA YARDIM İSTEDİ

Yıllardır kardeşini arayan Fatma Çay, “İçimde çok büyük bir yangın var. İnsan görmediği birini de özleyebiliyormuş. Bana umut olun” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi.

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Aleyna Yılmazer olarak bildikleri kız kardeşinin adının aslında Selin Yıldırım olduğunu söyleyen Esra Erol, güzel haberi canlı yayında verdi. Fatma Çay’ın kız kardeşi kısa süre içerisinde bulundu.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE KAVUŞTULAR

Stüdyoda kavuşan abla kardeş, uzun süre hasret giderdi. Güzel bir ailede büyüdüğünü ifade eden Selin, gözyaşlarına hakim olamadı.
Baba İsmail Bey de yıllar sonra kızına kavuştu. “Esra Erol'dan Allah razı olsun. Bizi kavuşturdu.” dedi.

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Esra Erol, “Konuların çözümlenmiş olması beni çok mutlu ediyor. Seyircilerim sayesinde. İyi ki varsınız.” diyerek izleyicilerine teşekkür etti ve bilgilerin tamamen örtüştüğünü ama DNA testi yapılması gerektiğini dile getirdi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Esra Erol anne yaşında
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