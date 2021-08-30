30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Balçova Termal Otel'in bahçesinde düzenlenen törene AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kaymakamlar, rektörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Kabul töreninde, Kur'an okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Köşger, yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, savaşın tüm kahramanları ve şehitlerini şükranla andığını söyledi.

Ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olarak bilindiğini hatırlatan Köşger, şunları kaydetti:

"Türk İslam aleminin en büyük zaferlerinden Malazgirt Zaferi bu ayda kazanılmıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan sürecinde en önemli dönem noktalarından biri olarak değerlendirilmektedir. 30 Ağustos ya da bir diğer ifadeyle Başkomutanlık Meydan Savaşı aynı zamanda ütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen kalpleri vatan sevgisi ve imanla dolu şanlı ordumuzun milletle bütünleşerek gösterdiği büyük kahramanlıklarının adıdır."

Gece için özel hazırlanan pasta, Köşger ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Resepsiyona katılan gazi derneklerinin yöneticileri, Köşger'e çiçek ve hediyeler verdi.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu, Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu ve Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu kentin farklı meydanlarında konserler verdi.

