30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı

Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Büyük zaferin 98. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt’ta Saray Bahçesi Kent Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Vali Vekili Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu tören, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında kısa tutuldu.



