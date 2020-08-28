30 Ağustos’ta bu yollara dikkat

30 Ağustos Pazar günü Granfondo Yol Bisiklet yarışı yapılacağından dolayı Bursa’da bazı yollara düzenleme getirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Pazar günü saat 09:00’ da Granfondo uzun bisiklet yarışının başlangıç alanı Bursa Osmangazi ilçesi Stadyum Kavşağı - Altıparmak Caddesi - Cemalnadir Caddesi - Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi - Namık Kemal Caddesi - Ankara Yolu Caddesi İzmir İstikameti - Merinos - Acemler - Mudanya Yolu - Bağlarbaşı Kavşağı - Fatihsultan Mehmet Bulvarı - Tuna Kavşağı - FSM Cami Kavşağı - Acıbadem Kavşağı - İzmiryolu Gidiş - Çalı Kavşağı - Gül Kavşağı- Özlüce Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Göçmen Konutları Kavşağı - Batı Kavşağı - Başköy Mahallesi - Akçalar Mahallesi - Fadıllı Mahallesi - Unçukuru Mahallesi - gidiş istikametleri, Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesinden merkeze geliş - Kayapa Mahallesi - Tahtalı Mahallesi - Yaylacık Mahallesi - Dumlupınar Caddesi - Demirci Kavşağı - Demirci Yolu Caddesi - Dere Sokak - Demirci Köyü Yolu - Dağ Yenice Caddesi - Nilüfer Caddesi - Lefkoşa Caddesi Orhaneli İstikameti - Misi Kavşağı - Orhaneli Bursa merkez istikameti - Çamlıca Kavşağı - Beşevler Kavşağı - Odunluk Kavşağı - Hayran Caddesi - Acemler Kavşağı - Zübeyde Hanım Cad - Çekirge Meydanı Beşikçiler Kavşağı - Hamzabey Kavşağı- Stadyum Kavşağı güzergâhları yarış etkinliği başlamadan 1 saat öncesi ve etkinlik süresince, yaya ve araç trafiğine kapatılacaktır.

Alternatif güzergahlar

Vatandaşlarımızın belirtilen etkinlik sebebiyle 30 Ağustos Pazar günü öğlene kadar kapalı olacak, güzergahları bilerek hareket etmesi İstanbul Yolu - Ankara Yolu - Avrupa Konseyi Bulvarı Çevreyolu - 11 Eylül Bulvarı ile ilimiz Otoban Yolu istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

