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30 Ağustos’ta bu yollara dikkat

BURSA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

30 Ağustos Pazar günü Granfondo Yol Bisiklet yarışı yapılacağından dolayı Bursa’da bazı yollara düzenleme getirildi.Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Pazar günü saat 09:00’ da Granfondo uzun bisiklet yarışının başlangıç alanı Bursa Osmangazi ilçesi Stadyum Kavşağı - Altıparmak Caddesi - Cemalnadir Caddesi - Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi - Namık Kemal Caddesi - Ankara Yolu Caddesi İzmir İstikameti - Merinos - Acemler - Mudanya Yolu - Bağlarbaşı Kavşağı - Fatihsultan Mehmet Bulvarı - Tuna Kavşağı - FSM Cami Kavşağı - Acıbadem Kavşağı - İzmiryolu Gidiş - Çalı Kavşağı - Gül Kavşağı- Özlüce Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Göçmen Konutları Kavşağı - Batı Kavşağı - Başköy Mahallesi - Akçalar Mahallesi - Fadıllı Mahallesi - Unçukuru Mahallesi - gidiş istikametleri, Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesinden merkeze geliş - Kayapa Mahallesi - Tahtalı Mahallesi - Yaylacık Mahallesi - Dumlupınar Caddesi - Demirci Kavşağı - Demirci Yolu Caddesi - Dere Sokak - Demirci Köyü Yolu - Dağ Yenice Caddesi - Nilüfer Caddesi - Lefkoşa Caddesi Orhaneli İstikameti - Misi Kavşağı - Orhaneli Bursa merkez istikameti - Çamlıca Kavşağı - Beşevler Kavşağı - Odunluk Kavşağı - Hayran Caddesi - Acemler Kavşağı - Zübeyde Hanım Cad - Çekirge Meydanı Beşikçiler Kavşağı - Hamzabey Kavşağı- Stadyum Kavşağı güzergâhları yarış etkinliği başlamadan 1 saat öncesi ve etkinlik süresince, yaya ve araç trafiğine kapatılacaktır.Alternatif güzergahlarVatandaşlarımızın belirtilen etkinlik sebebiyle 30 Ağustos Pazar günü öğlene kadar kapalı olacak, güzergahları bilerek hareket etmesi İstanbul Yolu - Ankara Yolu - Avrupa Konseyi Bulvarı Çevreyolu - 11 Eylül Bulvarı ile ilimiz Otoban Yolu istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

30 Ağustos’ta bu yollara dikkat

30 Ağustos Pazar günü Granfondo Yol Bisiklet yarışı yapılacağından dolayı Bursa’da bazı yollara düzenleme getirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Pazar günü saat 09:00’ da Granfondo uzun bisiklet yarışının başlangıç alanı Bursa Osmangazi ilçesi Stadyum Kavşağı - Altıparmak Caddesi - Cemalnadir Caddesi - Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi - Namık Kemal Caddesi - Ankara Yolu Caddesi İzmir İstikameti - Merinos - Acemler - Mudanya Yolu - Bağlarbaşı Kavşağı - Fatihsultan Mehmet Bulvarı - Tuna Kavşağı - FSM Cami Kavşağı - Acıbadem Kavşağı - İzmiryolu Gidiş - Çalı Kavşağı - Gül Kavşağı- Özlüce Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Göçmen Konutları Kavşağı - Batı Kavşağı - Başköy Mahallesi - Akçalar Mahallesi - Fadıllı Mahallesi - Unçukuru Mahallesi - gidiş istikametleri, Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesinden merkeze geliş - Kayapa Mahallesi - Tahtalı Mahallesi - Yaylacık Mahallesi - Dumlupınar Caddesi - Demirci Kavşağı - Demirci Yolu Caddesi - Dere Sokak - Demirci Köyü Yolu - Dağ Yenice Caddesi - Nilüfer Caddesi - Lefkoşa Caddesi Orhaneli İstikameti - Misi Kavşağı - Orhaneli Bursa merkez istikameti - Çamlıca Kavşağı - Beşevler Kavşağı - Odunluk Kavşağı - Hayran Caddesi - Acemler Kavşağı - Zübeyde Hanım Cad - Çekirge Meydanı Beşikçiler Kavşağı - Hamzabey Kavşağı- Stadyum Kavşağı güzergâhları yarış etkinliği başlamadan 1 saat öncesi ve etkinlik süresince, yaya ve araç trafiğine kapatılacaktır.
Alternatif güzergahlar
Vatandaşlarımızın belirtilen etkinlik sebebiyle 30 Ağustos Pazar günü öğlene kadar kapalı olacak, güzergahları bilerek hareket etmesi İstanbul Yolu - Ankara Yolu - Avrupa Konseyi Bulvarı Çevreyolu - 11 Eylül Bulvarı ile ilimiz Otoban Yolu istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

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