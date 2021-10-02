Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 30. Alanya Triatlon Yarışları, Gençler Festivali Finali'yle devam etti.

Galip Dere Plajı'nda başlayan organizasyonda sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 3 kilometre koşu etabını tamamladı.

Yarışlarda kadınlarda Lüksemburg'dan Mara Krombach birinci, İtalya'dan Rachele Laschi ikinci, Hollanda'dan Sonja De Koning üçüncü oldu. Erkeklerde birinciliği İtalya'dan Fiorenzo Angelini, ikinciliği Portekiz'den Joao Nono Batista, üçüncülüğü Rusya'dan Mineev Roman elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törenle sporculara madalyaları verildi.

Organizasyon, yarın Türkiye Yaş Grupları Kupası ve 30. yıla özel nostalji triatlonuyla sona erecek.



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