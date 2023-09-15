YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. 30 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular

30 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular

15.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta büyükbaş hayvan sahipleri çoban bulmakta zorlanıyor. Aylık 30 bin TL teklif edilmesine rağmen çoban bulamayan köylüler, 200 ineği sırayla yaylıma çıkarıyor.

Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık mesleği yok olma noktasına geldi. Dolgun maaşa rağmen, çoban olmak isteyeni bulmak zorlaştı. Aylık 30 bin TL teklif edilse de çoban bulmak imkânsız hale geldi. Sivas’ta çoban bulamayan köylüler nöbet sırası oluşturarak köyde bulunan hayvanları yaylıma çıkarıyor.

Merkeze bağlı Gaziköy’de yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri hayvanlarını otlatacak çoban bulamayınca kendileri yaylıma çıkarmaya kara verdi. Kendi aralarında sıra sistemi kuran köylüler, hayvanlarını meralarda otlatıyor.

“ÇOBAN BULUNMUYOR, SIRASI GELEN YAYLIMA ÇIKIYOR”

Çobanlık sırası gelen Hüseyin Kovlak, “Sığır güdüyoruz, çoban bulunmuyor. Sırası gelen yaylıma çıkıyor. 2 ineği olan 1 gün, 4 ineği olan 2 gün yayıyor. Toplam 200 tane ineğimiz var. Çoban bulamadığımız için köylüler olarak sıraya dizdik. İnek başı bin lira verdik yine bulamadık. 200 inek aylık 30 bin TL yapar, yine bulamadık” dedi.

“ESKİDEN ÇOBANLIK İÇİN YALVARIYORLARDI, ŞİMDİ KİMSE YÜZÜNE BAKMIYOR”

Köyde bir dönem muhtarlık yapan Bilal Çekiç, muhtar olduğu dönem çobanlık yapmak için yalvardıklarını ifade ederek, 1999 yılında muhtar seçildim. Çoban bana yalvarıyordu köyün hayvanlarını yaymak için. 2004 yılından bu yana çoban bulamıyoruz. Köyün malı sırayla yayılıyor. Bunları hiç kimse yapmıyor. Eskiden çobanlık veya bekçilik için bana yalvarıyorlardı. Şimdi ise yapmak istemiyorlar. Çok yüksekte paralar veriliyor. Benim zamanımda bu hayvanları 1 buçuk teneke buğdaya yayıyorlardı. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeğeni tarafından vahşice öldürülen halanın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildiYeğeni tarafından vahşice öldürülen halanın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonuUyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Kocasını odunla öldürüp dereye atmıştı: 24 yıl hapse çarptırıldıKocasını odunla öldürüp dereye atmıştı: 24 yıl hapse çarptırıldı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 15 Eylül Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:05
Öğle
12:32
İkindi
16:03
Akşam
18:49
Yatsı
20:09

Sivas Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Cuma

Elif eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Zara
Sihhat eczanesi
Merkez
Selvi eczanesi
Gemerek
Esma eczanesi
Koyulhisar
Mert eczanesi
Yildizeli
Ömür eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.