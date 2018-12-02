MAGAZİN

'30 erkeğin arasında sevişmekten utandım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.12.2018 15:35 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Margot Robbie, başrolünü Leonardo DiCaprio ile paylaştığı 2013 yapımı The Wolf of Wall Street filmindeki sevişme sahneleriyle ilgili, “30 adamın ortasında sevişme sahnesi çekmek utandırıcıydı“ dedi.

'30 erkeğin arasında sevişmekten utandım'

Hollywood’un en güzel yeteneklerinden 28 yaşındaki Margot Robbie, başrolünü Leonardo DiCaprio ile paylaştığı 2013 yapımı The Wolf of Wall Street filminin çekimleri sırasında, yaşadığı utandırıcı anlar hakkında ilk kez konuştu.

“UTANDIM”

Porter dergisine konuşan 28 yaşındaki Robbie, 2014 tarihli filmde Leonardo DiCaprio ile birlikte kamera karşısına geçtiği sevişme sahnelerinin kendisi için tuhaf ve utanç verici olduğunu belirterek, küçücük bir yatak odasında, kamera arkasında görevli 30 tane erkek kendisine bakarken sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını ifade etti.

KARİYERİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Yönetmenliğini Martin Scorsese’nin üstlendiği The Wolf of Wall Street, döneminin en çok izlenen filmlerinden biriydi. DiCaprio’ya en iyi erkek oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçimi, Halkın Seçimi, Altın Küre de dahil çok sayıda ödül kazandıran film, Margot Robbie’nin kariyeri açısından da önem taşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Leonardo Dicaprio Margot Robbie The Wolf of Wall Street

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