İrem Derici'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım olay oldu! Sevgilisi DJ Melih Kunukcu ile kamera karşısında eğlenceli hallerini paylaştı

Pop müziğin sevilen isimlerinden İrem Derici, yeni sevgilisi DJ Melih Kunukcu ile birlikte çektiği eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun süredir aşk hayatıyla da dikkat çeken Derici, yeni paylaşımıyla hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

Sevgilisiyle beraber hazırlanırken video çeken ve bunu sosyal medyada yayımlayan Derici videoyu "Bizim mentalin geldiği son" açıklamasını kullanarak takipçileriyle paylaştı.

Dericinin sosyal medya hesabından yayımladığı videoda sevgilisiyle beraber eğlenceli vakit geçirdiği görülüyor.