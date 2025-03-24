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Başladığı gibi bitiyor! Reytinglere yenik düşen Piyasa dizisi için final kararı verildi!

Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Piyasa dizisi için final kararı alındı.

Başladığı gibi bitiyor! Reytinglere yenik düşen Piyasa dizisi için final kararı verildi!
Jale Uslu

Son dönemlerde başlayan yeni diziler için tek tek final kararı alınıyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerin yer aldığı dizi daha yeni başlamasına rağmen istediği başarıyı alamadı ve reytinglere yenik düşerek final kararı aldı.

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BİR FİNAL KARARI DAHA!

Kanal D ekranlarında yeni başlayan Piyasa dizisi için de final haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zembilli, Başka Bir Gün dizilerinin ardından Piyasa dizisi de 6. bölümde final yapacak.

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Dizide Alp Navruz ‘Kenan’, İlayda Alişan ‘Münevver’, Fırat Altunmeşe ‘Adar’ karakterine hayat veriyor. Dizinin güçlü kadrosunda ayrıca, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
final piyasa
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