Başladığı gibi bitiyor! Reytinglere yenik düşen Piyasa dizisi için final kararı verildi!

Son dönemlerde başlayan yeni diziler için tek tek final kararı alınıyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerin yer aldığı dizi daha yeni başlamasına rağmen istediği başarıyı alamadı ve reytinglere yenik düşerek final kararı aldı.

BİR FİNAL KARARI DAHA!

Kanal D ekranlarında yeni başlayan Piyasa dizisi için de final haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zembilli, Başka Bir Gün dizilerinin ardından Piyasa dizisi de 6. bölümde final yapacak.

Dizide Alp Navruz ‘Kenan’, İlayda Alişan ‘Münevver’, Fırat Altunmeşe ‘Adar’ karakterine hayat veriyor. Dizinin güçlü kadrosunda ayrıca, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor.