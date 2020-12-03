30 saniyede közlenmiş patlıcanı kolayca soyduran yöntem

Çıtır çıtır közlenmiş patlıcanlar ile efsane yemekler hazırlıyoruz ancak işin tüm keyfini kaçıran şey, köz patlıcanı soyma işlemi oluyor. Zahmetli olan bu süreci kısa sürede atlatmak için en pratik yöntemleri araştırdık ve 30 saniyede köz patlıcan soyma taktiğini öğrendik. Lafı daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçelim...

30 SANİYEDE KÖZLENMİŞ PATLICAN NASIL SOYULUR?

Patlıcanları közleyin. Ardından patlıcanın iki katı büyüklüğünde streç filmi kesin ve kesme tahtasının üzerine serin.

Patlıcanı streç filmin üzerine koyun ve sıkı bir şekilde streç filme sarın. Patlıcanın sap kısmını kesin.

Streç filme sardığınız patlıcanı dibinden yukarı doğru iterek sıkmaya başlayın. Tıpkı tüp çikolata yer gibi. Patlıcanın iç kısmı temiz bir şekilde kısa sürede tabağınıza çıkacak. İşte bu kadar!



