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30 saniyede közlenmiş patlıcanı kolayca soyduran yöntem

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 03.12.2020 09:03 | Son Güncelleme:
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30 saniyede közlenmiş patlıcanı kolayca soyduran yöntem

Sevilerek tüketilen sebzelerin başında gelen patlıcanı yaz, kış ayırt etmeden afiyetle yiyoruz. Özellikle köz patlıcanla yapılan yemekleri sıklıkla tercih ediyorsanız ve soyması size işkence gibi geliyorsa, bizi iyi dinleyin! Bu yöntem sayesinde tam 30 saniyede patlıcanlar tertemiz bir şekilde soyulmuş olacaklar.

Çıtır çıtır közlenmiş patlıcanlar ile efsane yemekler hazırlıyoruz ancak işin tüm keyfini kaçıran şey, köz patlıcanı soyma işlemi oluyor. Zahmetli olan bu süreci kısa sürede atlatmak için en pratik yöntemleri araştırdık ve 30 saniyede köz patlıcan soyma taktiğini öğrendik. Lafı daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçelim...

30 SANİYEDE KÖZLENMİŞ PATLICAN NASIL SOYULUR?

Patlıcanları közleyin. Ardından patlıcanın iki katı büyüklüğünde streç filmi kesin ve kesme tahtasının üzerine serin.

Patlıcanı streç filmin üzerine koyun ve sıkı bir şekilde streç filme sarın. Patlıcanın sap kısmını kesin.

Streç filme sardığınız patlıcanı dibinden yukarı doğru iterek sıkmaya başlayın. Tıpkı tüp çikolata yer gibi. Patlıcanın iç kısmı temiz bir şekilde kısa sürede tabağınıza çıkacak. İşte bu kadar!

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