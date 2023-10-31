31 EKİM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 31 Ekim Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 31 Ekim reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 31 Ekim Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 31 EKİM AÇIKLANDI MI?

31 Ekim Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

24 Ekim Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Galatasaray Bayern Munich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Yabani, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Galatasaray Bayern Munich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Aile dizisi yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Galatasaray Bayern Munich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Yabani yer aldı.





