Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yatırım için orayı seçti! İmzayı attı

Rize’nin doğal güzellikleri ve son yıllarda yükselişe geçen yayla turizmi, kentte gayrimenkul yatırımlarını da hareketlendirdi.

Bölgeye yönelik ilgi artarken, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel de Rize’den ev alan isimler arasına katıldı.

Günlerdir Rize'de olan Havva Öztel kararını verdi ve evini seçerek imzayı attı.

Öztel, uzun süredir ziyaret ettiği Rize’de kendisine ait bir ev bulunmasını istediğini dile getirerek, “Rize’de bir yerim olsun istedim. Çok mutluyum. Kızlarım da çok istiyordu.” dedi.

Öztel, Rize’deki yatırımını genişletmek istediğini ve yaylalara yakın bölgelerde arsa ve ev almayı planladığını da söyledi.