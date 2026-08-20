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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yatırım için orayı seçti! İmzayı attı

Rize’nin eşsiz doğası ve gelişen yayla turizmi, gayrimenkul sektöründe yatırımcıların ilgisini her geçen gün artırıyor. Bu ilgiye ünlü isimler de kayıtsız kalmazken, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in de Rize'den ev aldığı öğrenildi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yatırım için orayı seçti! İmzayı attı
Öznur Yaslı İkier

Rize’nin doğal güzellikleri ve son yıllarda yükselişe geçen yayla turizmi, kentte gayrimenkul yatırımlarını da hareketlendirdi.

Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel yatırım için orayı seçti! İmzayı attı 1

Bölgeye yönelik ilgi artarken, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel de Rize’den ev alan isimler arasına katıldı.

Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel yatırım için orayı seçti! İmzayı attı 2

Günlerdir Rize'de olan Havva Öztel kararını verdi ve evini seçerek imzayı attı.
Öztel, uzun süredir ziyaret ettiği Rize’de kendisine ait bir ev bulunmasını istediğini dile getirerek, “Rize’de bir yerim olsun istedim. Çok mutluyum. Kızlarım da çok istiyordu.” dedi.

Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel yatırım için orayı seçti! İmzayı attı 3

Öztel, Rize’deki yatırımını genişletmek istediğini ve yaylalara yakın bölgelerde arsa ve ev almayı planladığını da söyledi.

Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel yatırım için orayı seçti! İmzayı attı 4

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Havva Öztel
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