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A.B.İ.'den apar topar ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Atv'nin sevilen dizisi A.B.İ.'de Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte projeden apar topar ayrılmıştı. Saraçoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

A.B.İ.'den apar topar ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı A.B.İ dizisinden apar topar ayrılan Afra Saraçoğlu'nun yeni projesi belli oldu. Saraçoğlu, OGM Pictures imzalı ‘Pera: Gör Beni’ isimli 8 bölümlük dizi ile anlaşma sağladı.

Bir sosyal medya fenomeninin hikâyesini konu alan dizinin afişi de paylaşıldı.

A.B.İ. den apar topar ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu nun yeni adresi belli oldu 1

İstanbul ve Çanakkale’de çekilen dizide Pera adlı influencer’a hayat veren Afra Saraçoğlu’na başrolde Furkan Andıç eşlik edecek.

A.B.İ. den apar topar ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu nun yeni adresi belli oldu 2

Dizinin kadrosunda; Ulvi Kahyaoğlu, Nil Sude Albayrak, Yetkin Dikinciler, Emin Gürsoy, Tülay Günal, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Bulum, Abdurrahman Yunusoğlu, Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor.

A.B.İ. den apar topar ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu nun yeni adresi belli oldu 3

DİZİNİN KONUSU NE?
Pera (Afra Saraçoğlu) her sözüyle, her adımıyla gündem olmayı başaran bir kadındır. Lüks, estetik ve etkileyici bir yaşam tarzının sembolü haline gelmiş olsa da bu dünyanın ardında sakladığı birçok gerçek vardır. Bir gecede yaşananlarla bu ihtişam yerle bir olur.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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