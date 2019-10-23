SPOR

31 Türk sporcu olimpiyat vizesi aldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Türk sporcu sayısı 31'e ulaştı.

31 Türk sporcu olimpiyat vizesi aldı

Türk sporcuların, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyatları'na katılma mücadelesi sürüyor.

2016 Rio Olimpiyatları'na 103 kişilik (48 kadın, 55 erkek) kadroyla katılan Türkiye'nin, 33 branşın yanı sıra sportif tırmanış, karate, kaykay ve sörfün olimpik programa ilk kez dahil edildiği Tokyo 2020'de bu sayıyı geçmesi hedefleniyor.

Şu ana kadar 6 spor dalından 9'u kadın 31 milli sporcu, Tokyo 2020 için kota aldı. Atletizmde 11, yelkende 5, cimnastik, güreş ve yüzmede 4'er, atıcılıkta ise 3 isim Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

TOKYO 2020 İÇİN KOTA ALAN TÜRK SPORCULAR ŞUNLAR:

Atletizm: Kaan Kigen Özbilen (maraton), Polat Kemboi Arıkan (maraton), Mert Girmalegesse (maraton), Yasemin Can (5 bin ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (cirit atma), Ramil Guliyev (200 metre), Meryem Bekmez (yürüyüş), Özkan Baltacı (çekiç atma), Necati Er (3 adım atlama), Salih Korkmaz (yürüyüş), Yasmani Copello (400 metre engelli).

Yelken: Ecem Güzel (laser radial), Alican Kaynar (finn), Deniz Çınar (470), Ateş Çınar (470), Dilara Uralp (rüzgar sörfü).

Cimnastik: Nazlı Savranbaşı (genel tasnif), Ferhat Arıcan (genel tasnif), İbrahim Çolak (halka), Ahmet Önder (paralel bar).

Güreş: Rıza Kayaalp (grekoromen 130 kilo), Cenk İldem (grekoromen 97 kilo), Taha Akgül (serbest stil 125 kilo), Süleyman Atlı (serbest stil 57 kilo).

Yüzme: Berkay Ömer Öğretir (100 metre kurbağalama), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık), Beril Böcekler (800 ve 1500 metre serbest), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama).

Atıcılık: İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Yusuf Dikeç (10 metre havalı tabanca), Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca).

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Belçikalı paralimpik atlet ötenaziyle yaşamına son verdiBelçikalı paralimpik atlet ötenaziyle yaşamına son verdi
Toprak Razgatlıoğlu piste çıkacakToprak Razgatlıoğlu piste çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyatları Japonya tokyo

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Belhanda krizi! Taraftar tepkisine şok karşılık

Belhanda krizi! Taraftar tepkisine şok karşılık

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Şenol Güneş'ten Lionel Messi itirafı

Şenol Güneş'ten Lionel Messi itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 yenildi

Galatasaray, Real Madrid'e 1-0 yenildi

Halkbank yeni sezondan umutlu

Halkbank yeni sezondan umutlu

İlke Özyüksel'den başarının anahtarı

İlke Özyüksel'den başarının anahtarı

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.