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32 gündür haber alınamayan kişi için ikinci kez arama kurtarma çalışması yapıldı

09.01.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de 32 gündür haber alınamayan Sezgin Zengin’in bulunması için Kent Ormanı’nda ikinci kez arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

32 gündür haber alınamayan kişi için ikinci kez arama kurtarma çalışması yapıldı

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde yaşayan 44 yaşındaki Sezgin Zengin’den (45) 8 Aralık günü evinden çıktığından beri haber alınamadı. Zengin’in ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından Zengin’in, evinin yakınında bulunan Kent Ormanı’nda olabileceği ihtimali üzerine o bölgede 20 Aralık’ta arama çalışması yapılmıştı.

20 Aralık 2022 tarihinde Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) gelen ihbarda kayıp olduğu bildirilen 44 yaşındaki Sezgin Zengin’i arama kurtarma çalışmaları, AFAD’ tan gelen talep üzerine Kent Ormanı bölgesinde tekrar yapıldı. Arama çalışmalarına Dorlion Arama Kurtarma (DAK), AKUT, OBAK, İZ Arama Kurtarma Derneği ile AFAD gönüllüleri katıldı. Sabah saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmalarında 32 gündür kayıp olan Sezgin Zengin ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

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