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32 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “KAHRAMANLAR-36” operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı

26.12.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-36” operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-36” operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “32 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAHRAMANLAR-36’ operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:
“Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde düzenlenen ‘KAHRAMANLAR-36’ operasyonları kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde; Bölücü Terör Örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan, örgütünün şehir merkezilerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.”

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