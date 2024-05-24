'320 milyon TL' detayı! Ünal Aysal'dan Mynet'e özel açıklamalar: Galatasaray başkanlık makamının yüzü siyasetin avuçlarına sığmaz

Başkanlık döneminde Wesley Sneijder ve Didier Drogba transferleriyle hatırlanan Ünal Aysal, mevcut Galatasaray yönetimi hakkında 'siyaset' göndermesinde bulundu. Mynet'e özel bir röportaj veren Ünal Aysal, ayrıca Süheyl Batum yönetiminin seçimi kazanırsa 320 milyon TL'lik bir bütçeyi karşılık beklemeden kulübe bağışlayacağını açıkladı.

MYNET ÖZEL | BERKER İŞLEYEN

Soru: Öncelikle merhaba haftasonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maç sonu yaşananlar hala konuşuluyor bu konuda neler söylemek istersiniz?

Ünal Aysal: Öncelikle cezalı olan ve stadyuma girmesi yasak olan bir kişi, nasıl Galatasaray’ımızın evi ve mabedi olan Ali Sami Yen stadımıza girebilmektedir bunu hem ilgililer hem de TFF değerlendirmelidir. Hakeza kimse Genel Sekreterimize tehdit vari cümleler kuramaz, stadyum müdürümüzü darp edemez. Galatasaray kolay dokunulabilir bir kulüp değildir. Söz konusu Galatasaray’ın menfaatleri ise tüm Galatasaraylılar her zeminde gereğini yapar. Bu konuda Süheyl Hoca ve ekibi gerekli hukuki girişimleri yaptı ve hukuki sürecin ciddi bir şekilde takipçisi oluyorlar.

Bu durum maalesef mevcut yönetim bakımından ciddi bir zaafiyet göstergesidir. Galatasaray’ın yeterince iyi yönetilmediğinin tipik bir sonucudur.

Siz, maç sonrası stada gelen ve yasaklı olan rakip kulüp başkanına ve oyuncularına sahanın kapılarını açarak böyle bir tiyatro sergilenmesine müsaade edemezsiniz. Kulübümüzün emektarı olan stat müdürünü onlarca kişi darp ederken sahanın ortasında onu yalnız bırakamazsınız. Kulüp genel sekreterine Ali Koç parmak sallıyor, “buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin” diyor.

Kimse ona, “ Burası Galatasaray’ın evi, sen kimin evinden kimi kovuyorsun?” diyemiyor. Sahada tek yöneticimiz var, karşı koyan yok, rakip kulüp başkanı yöneticimizi kendi evimiz Ali Sami Yen’den kovuyor. Bu durumu hiçbir Galatasaraylı sindiremez. Maç sonunda yönetimin gösterdiği zaafiyet bütün Galatasaraylıları ve hepimizi utandırdı. Galatasaray'ın itibarı ve bağımsızlığı, bu yönetim döneminde hiç olmadığı kadar yerlere düştü. Biz Galatasaraylılar için en önemli şey itibarımızdır. Mevcut yönetim gösterdiği yönetsel zafiyetle itibarımızın önemli ölçüde zedelenmesine yol açtı.

Soru: Kazanırsanız Sportif A.Ş. başkanı olacağınız söylendi. Bu doğru mu?

Ünal Aysal: Süheyl Hoca ve ekip arkadaşları gerçekten Galatasaray’ı çok seven insanlar. Bu zor koşullarda Galatasaray’ın yarınları ve umutları için aday oldular. Kazanılması durumunda Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olmam hususunda teklif getirdiler, ben de kendilerini kırmadım. Seçimi kazandığımızda Galatasaraya yeniden Avrupa’da kupa kazandıracağız.

Soru: Yönetiminizde başka kimler olacak?

Ünal Aysal: Sportif A.Ş. yönetiminde kamuoyunun yakından tanıdığı önemli spor ve iş insanları olacak. Ayrıca 3 kişilik bir icra komitesi kuracağız. Burada hem idari, hem teknik, hem mali kısımlarla ilgilenecek arkadaşlarımız olacak. Kulüp yönetimine de bu arkadaşlarımızla beraber tam destek verebilecek bir ekip oluşacak.

Soru: Florya projesinde neler oluyor?

Ünal Aysal: Riva’da yaşadığımız 300 milyon dolar zararın benzerini Florya’da yaşamak istemiyoruz. Florya’da Galatasaray’ın yaklaşık 63 dönüm taşınmazı var. Son alınan 40 dönümlük arazi dernek adına değil yeni kurulan Florya Emlak A.Ş. adına adına alındı, şirketin sahibi de Galatasaray Dijital A.Ş. Temsil ve ilzam yetkilisi de Sayın Dursun Özbek’le birlikte Sayın Metin Öztürk ve Sayın Erden Timur. TTK’ye göre bu arkadaşlarımız Florya Emlak A.Ş. adına kayıtlı bu taşınmazla alakalı her türlü tasarrufta bulunabilir. Bu kurumsal görüntü olarak da sıkıntılı bir durum.

Burada 98 Bin metrekareye yakın satılabilir inşaat alanı var. Emsal artışı, teraslar ve emsal dışı alanlarla birlikte bu 110 Bin metrekareyi buluyor. Arkadaşlarımız hemen Florya arazisinin arkasındaki Florya Nivak projesinden ıslak imzalı teklifler aldı. 6 ay sonra bitecek bir proje. Bugün net metrekare birim fiyatı 13.000 USD brüt metrekare birim fiyatı 10.000 USD.

Ayrıca bir ek değer olarak Galatasaray’ın bir marka değeri var ve bunun da rakamlara ek değer olarak yansıması doğaldır. Özetle beklenti seviyesi 15.000USD dahi olabilir ama diyelim ki minimum 10.000 USD. oysa yönetimce telaffuz edilen rakamlar bunun çok altında.

FLORYA'DAN GELİR BEKLENTİSİ NE?

Soru: Yani Florya’dan gelir beklentisi yaklaşık olarak ne kadardır?

Ünal Aysal: Sayın Dursun Özbek, geçen gün Habertürk’teki yayında Florya arazisi 150.000 metrekare dedi. Bu beyana göre 1 Milyar 500 Milyon USD. Metrekare 110.000 dediğimizde ise 1 Milyar 100 Milyon USD. Ortalama Galatasaray’ın bu projeden elde edeceği satış rakamı bu. Projenin finansmanı için de metrekare birim fiyatı ortalama 1.200 dolar olur. Bundan taşeron karı düşülse bile Galatasaray’ın cebine girecek paranın 900 Milyon dolar olması beklenmelidir. Bu rakam ile Dursun beyin vadettiği rakam arasındaki fark Genel Kurul üyelerini endişelendiriyor ve zihinlerde gene ciddi bir karmaşa yaratıyor.

Soru: Peki yönetimin bakış açısı ne?

Ünal Aysal: Mevcut Yönetim hem genel kurulda Florya konusunda sınırları net çizilmiş yetki aldı, hem 3 Haziran 2022 tarihli lansmanda ve 21 Mart 2023 tarihli televizyon yayınında net bir şekilde yetkiye uygun olarak Galatasaray’ın bu projeyi yapacağını söyledi. Sayın Başkan 27 Nisan tarihli bütçe genel kurulunda “avans” alarak 2.3 milyar TL ödeyeceklerini ve B.B. anlaşmasından çıkacaklarını söyledi. Avans ne zaman alınır? Satarken alınır. Özellikle işin bu kadar aceleye getirilerek avans işlemine geçilmesi ciddiyetten uzaktır. Bu açıkça genel kurul iradesinin yok sayılmasıdır. Başkan’ın üyelere, ve alanında uzman üyelerimizin sorularına yanıt verirken bu projeyi bir müteahhite yaptırmanın doğru olduğunu, hatta yabancı bir firmaya 400 Milyon Dolar’a verileceğini söylemiş olması bu projeden de Galatasarayın yüklü bir zarar edeceği anlamına geliyor.

Galatasaray’ın müzesinde birçok kupa var, tabii ki şampiyonluklar bir spor kulübü için amaçtır. Bizim yönetimimiz dahil son 12 yılda 7 lig şampiyonluğu kazandık ama Galatasaray için bunlar tek ölçü olamaz, sportif başarılar gelip geçidir. Aslolan Galatasaray’ın geleceğidir. İzlediğim kadarı ile Süheyl Batum ve ekibi Galatasaray’ın geleceği için aday olmuştur.

Soru: Sizin de Sportif A.Ş. başkanı olacağınız Süheyl Batum ve yönetiminin projelerinden en dikkat çekicileri sizce hangileri?

'320 MİLYON TL KARŞILIKSIZ OLARAK ÖDENECEK'

Ünal Aysal: Galatasaray yalnızca bir futbol kulübü değil aynı zamanda bir spor kulübüdür.Amatör şubelerde çok ciddi bir bütçe açığı var. Bu tutar 2024-2025 yılı için 158 milyon TL olarak öngörülmüş. Süheyl Hoca ve yönetimi iki yıl için toplamda 320 milyonu bütün amatör branşlara bütçe açığını kapatmak için karşılıksız bir şekilde bağışlayacaklar. Bu da Galatasaray tarihinde yapılan en büyük bağışlardan biri olacak. Burda önemli olan husus şu; bu bir kasa kolaylığı değil, bir borç verme işlemi de değil karşılıksız olarak verilen bir bağış mahiyetinde olacak bunun dışında sponsorluklarla da amatör şubeler desteklenerek yeniden rekabetçi bir anlayışın ortaya konulmasına sebebiyet verilecek.

Soru: Beşiktaş Başkanı Sayın Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Sayın Dursun Özbek’ e bir fotoğraf üzerinden yüklendi.Bu konuda ne demek istersiniz?

DURSUN ÖZBEK'İN O FOTOĞRAFI HAKKINDA SERT YORUM

Ünal Aysal: Herkesin siyasi fikri muhakkak olacaktır, vardır. Ancak Galatasaray arması altında, Galatasaray başkanı siyaseten taraf olamaz. Bizim genetiğimize aykırı bir durum bu ve ben tüm Galatasaraylı’ları o fotoğrafın rahatsız ettiğine inanıyorum. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gelenekten gelir. Galatasaray bağımsızlık benim karakterimdir diyenlerin takımıdır. Galatasaray Başkanlık makamının yüzü siyasetin avuçlarına sığmaz

'PAZAR GÜNÜ ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Ünal Aysal: Son olarak bu hafta sonu çok kritik bir maça çıkıyoruz. Okan hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Onlar bizim için çok kıymetli Pazar günkü maçta Şampiyon olacağımıza kuşkum yok. Sonrasında hep birlikte Türkiye’nin dört bir yanında şampiyonluğumu kutlayacağız. Takımıza yürekten inanıyor ve destekliyoruz.







